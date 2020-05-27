Участники «Испытаний солидарности» приняли решение приостановить клинические испытания с применением гидроксихлорохина (плаквенила) — лекарства от малярии, которое рассматривается в качестве кандидата на лечение COVID-19. Об этом объявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) д-р Тедрос, ссылаясь на результаты исследования, опубликованного в журнале «Ланцет».

Авторы исследования в ходе наблюдения за госпитализированными больными с COVID-19 выявили более высокую смертность среди тех, кто принимал гидроксихлорохин (плаквенил) – либо в сочетании с макролидом, либо сам по себе.

Эти больные участвовали в международных клинических «Испытаниях солидарности», к которым присоединились 35 стран. Д-р Тедрос напомнил, что испытания уже проходят в 17 странах, в них участвуют 3500 пациентов.

Решение о приостановке использования плаквенила приняла руководящая группа в составе представителей 10 государств, участвующих в «Испытаниях солидарности». С целью оценки потенциальных преимуществ и негативных эффектов плаквенила члены группы постановили провести всесторонний анализ всех имеющихся сегодня данных.

Д-р Майк Райан заметил, что в публикации в «Ланцете» речь шла о результатах наблюдения, а не целенаправленных клинических испытаний, но объектами наблюдения было довольно большое число пациентов – 26 000 человек в разных странах, 14 – из которых получали гидроксихлорохин или хлорихин, как в комбинации с макролидом, так и без. По словам д-ра Райана, в национальных службах здравоохранения также шло обсуждение полученных данных, и, учитывая отсутствие убедительных данных, руководящая группа решила, что «лучше проявить осторожность и перестраховаться», и временно приостановила испытания с использованием гидроксихлорохина.

Но эксперт ВОЗ подчеркнул, что это временная мера. «Для того, чтобы получить ответ о действии [плавквенила], чрезвычайно важно провести большое число рандомизированных контролируемых испытаний, – пояснил д-р Райан. – Мы заинтересованы в том, чтобы использовать гидроксихлорохин – но только в том случае, если он снижает смертность и сокращает пребывание в больнице, не увеличивая при этом риск для пациентов». Он добавил, что в течение ближайших одной-двух недель эксперты руководящего комитета соберут и тщательно проанализируют данные как опубликованных, так и еще не опубликованных исследований и решат, как действовать дальше.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос подчеркнул, что беспокойство вызывают последствия гидроксихлорохина и хлорихина только для больных COVID-19. «Я хотел бы повторить, что эти лекарства признаны безопасными для лечения аутоиммунных заболеваний и малярии», – сказал глава ВОЗ.