43-летний уроженец Гомельской области работал строителем в Москве вахтовым методом. Там же приобретал наркотики для дальнейшей реализации на территории Беларуси. В Минске продавал их по схеме «из рук в руки» своим друзьям и знакомым.

Вместе со служебной собакой сотрудники милиции по месту временного проживания наркоторговца обнаружили более 52 граммов порошкообразного вещества. Эксперты идентифицировали его как героин.

Около 1 грамма этой отравы было обнаружено в кармане хозяина квартиры, с которым за предоставленную жилплощадь квартирант расплатился наркотиком.

По информации из МВД, ранее подозреваемый в распространении наркотиков уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт этого зелья.