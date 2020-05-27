Заболеваемость COVID-19 во многих регионах Беларуси начинает снижаться, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает БЕЛТА.

По словам представителя ведомства, первыми к нормальной работе начинают возвращаться больницы в Витебской области. Отмечается, что спад заболеваний наблюдается и в Могилевской области.

Как отметил Дмитрий Пиневич, в Брестской области наблюдается положительная динамика и число больных в регионе начинает снижаться. Несколько вопросов есть по Гомельской области. Заместитель министра здравоохранения скоро прибудет в регион, чтобы проработать все варианты развития событий.

Дмитрий Пиневич отметил, что в стране нет проблем с местами в больницах. Пациенты с легкой формой коронавируса проходят лечение на дому, а за их состоянием следят контактные группы, которые были созданы в поликлиниках.