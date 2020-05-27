Какие новые сорта яблок, груш, слив, вишен и винограда осваивают на садовых плантациях Лужеснянской сортоиспытательной станции

Что может быть прекраснее цветущего сада? Ничего! Это как нельзя кстати понимаешь, посетив садовые плантации Лужеснянской сортоиспытательной станции, где концентрация весенней красоты настолько высокая, что глаза не могут не нарадоваться.

Здесь занимаются экспериментальным выращиванием плодово-ягодных культур. Помимо яблок, груш, вишен и слив выращивают облепиху, калину, голубику, черноплодную рябину, малину… Из экзотики – не характерный для северного региона виноград.

Находиться весной здесь – одно сплошное удовольствие: от речки веет приятной свежей прохладой, словно робкие невесты в белоснежных пышных нарядах встречают нас ровными рядами молоденькие яблоньки, не менее красивы в майскую пору груши и вишни. Некоторые сорта яблонь радуют пышным розовым цветением, чем издалека очень сильно напоминают японскую сакуру.

Сады в этом году зацвели на целую декаду позже, рассказывает главный агроном сортоиспытательной станции Валентина Макарова, но это не должно негативно отразиться как на будущем урожае, так и сроках его сбора. Наш проводник в прекрасный цветущий мир попутно рассказывает о тех сортах белорусской селекции, что уже проверены и временем, и потребителем: Весялина, Коваленковское, Алеся, Имант, Заславское, Память Сюбаровой, Белорусское сладкое… Валентина Николаевна безошибочно определяет, где какой из них растет и чем примечателен, как хранится.

Несмотря на аномально холодный май, на протяжении двух последних недель у работников станции поистине горячая пора: пришлось спасать деревца от ночных и утренних заморозков. Чтобы коварные минусовые температуры не повредили завязи плодовых насаждений, здесь по ночам жгли костры из соломы, чтобы дым окутывал деревца, тем самым защищал их от холода. Ночью проводили и гербицидную обработку от вредных насекомых. Сейчас механизатор Владимир Шитик задействован на приствольной обработке междурядий от растительности.

Забот на станции хватает. Каждый день работники объезжают садовые владения, насаждения осматривают «защитники» и, если надо, проводят обработку от вредителей. Но и с наступлением лета расслабляться не придется – впереди плановая обрезка деревьев, уход за ягодными кустарниками и сбор ягод. И это при том, что труд на станции практически весь ручной. Из помощников – только пчелы, кропотливо опыляющие сады, и аист Бригадир, горделиво расхаживающий между молоденькими яблоньками. А вот в зимний период животные больше вредят, чем помогают: зайцы научились перепрыгивать через высокое ограждение и обгрызают кору, могут забрести лисы.

– На сегодняшний день на испытании у нас находится 48 сортов: 32 плодовых и 16 ягодных, – рассказывает Валентина Макарова. – Пока изучаем их свойства и урожайность, если осенью порадуют, то вскоре будут доступны массовому потребителю.