Они любили друг друга молодыми. Их молодость пришлась на трудные послевоенные годы, и вышло так, что у каждого сложилась своя жизнь: выросли достойные дети и внуки, появились очаровательные правнуки – милые копии предков. Каждому было чем гордиться.

Прожитые годы логично подвели их к пониманию, что не следует обременять потомков своими потребностями, желаниями и интересами. Тем более что каждый из них был в состоянии позволить себе самостоятельное существование.

Все эти годы они помнили друг друга, но никогда не встречались и не напоминали о себе. Встреча произошла по совершенно невероятному стечению обстоятельств – жизнь иногда устраивает такие шалости. Они были свободны, и далекая молодость напомнила о себе.

Их решение быть вместе очень скоро перестало вызывать у родных и близких снисходительные улыбки. Они безупречно подходили друг другу, восхищали окружающих в любой обстановке: глаза светились любовью, а их диалоги эту любовь искусно прятали. Так было почти тридцать лет.

В феврале этого года на прогулке он вдруг упал и сломал шейку бедра. С людьми в возрасте такое бывает, а ему исполнилось девяносто три года.

Врачи сделали все, что требуется в таких случаях, предстояло долгое лечение. Для нее весь мир перестал существовать, она с утра до вечера была озабочена визитами в клинику. Их встречи поражали персонал искренней нежностью и теплом.

В один из мартовских дней ее к нему не пустили: клинику закрыли на карантин – несколько больных, в том числе и он, заразились коронавирусом. Они стали общаться по телефону. Ему объяснили ситуацию, но он все равно допытывался: почему она к нему не приходит, неужели она его разлюбила? В эти минуты лицо ее каменело.

Лечение перелома проходило успешно. Но незадолго до его завершения сделал свое черное дело коронавирус: его не стало…

Прошло три недели. На все вопросы она просит ее не беспокоить…

P.S. Я намеренно не пишу, как зовут моих реальных героев: Джон и Мэри, или Ян и Мария, или Иван да Марья. Подобных историй сегодня много. На всех одна беда.

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Газета «Народная Воля» № 40 (4498)