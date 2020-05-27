Британская писательница Джоан К. Роулинг, получившая широкую известность благодаря серии произведений о Гарри Поттере, решила впервые опубликовать сказочную повесть под названием «Икабог» (The Ikabog).

Она позиционируется как сказка, но, судя по всему, существенно длиннее большинства прозведений этого жанра, сообщает «Интерфакс». Она была написана больше десяти лет назад и долгое время пролежала на чердаке.

По словам Роулинг, до недавнего времени с этой сказочной повестью были знакомы только двое ее младших детей. Теперь же новая бесплатная книга станет подарком для детей, которые оказались на самоизоляции дома «в эти странные и тревожные времена».

Автор будет постепенно выкладывать главы на специальном сайте — по одной (или даже по нескольку сразу) каждый будний день между 26 мая и 10 июля. В ноябре 2020 года ожидается выход всей истории в бумажном, электронном и аудиоформате. Роулинг отметила, что хотела бы, чтобы дети сами сделали иллюстрации для этой книги.

Сказка «Икабог» — это история о правде и злоупотреблении властью. Автор сообщила в Twitter, что это произведение не имеет отношения к вселенной Гарри Поттера, не став вдаваться в подробности сюжета.