Когда утром 27 мая милицейский наряд прибыл по тревожному звонку на улицу Кольцова, мужчина заперся в квартире на третьем этаже многоэтажки.

Он заявил, что у него имеются граната и оружие, которые он готов применить. Ситуация осложнялась тем, что в квартире с ним находилась его малолетняя дочь.

При поддержке бойцов ОМОНа буяна удалось утихомирить и задержать без вреда для ребенка.

Как рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, пьяный 47-летний хулиган доставлен в Советское РУВД столицы для разбирательства.