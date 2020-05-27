В среду, 27 мая 2020 года, по прогнозам синоптиков, северо-запад Республики Беларусь будет находиться влиянием области повышенного атмосферного давления, а юго-восток страны — фронтального раздела.

В РБ ожидается переменная облачность. В основном по юго-востоку Беларуси выпадут осадки; в некоторых местах также прогремят грозы.

Ветер будет северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Из-за неблагоприятного погодного явления синоптиками объявлен желтый уровень опасности. В связи с этим белорусские спасатели рекомендуют:

— закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка; держаться подальше от электропроводки и антенн;

— избегать использования телефона и электроприборов, отключить радио и телевизор;

— не прятаться под высокими деревьями (особенно одинокими);

— не купаться в водоемах;

— не бегать.