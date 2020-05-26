Во сколько обходятся расходы на рождение ребенка в Беларуси и других странах мира

Аналитики подсчитали, какова сумма расходов во время беременности, а также первого года жизни ребенка, и соотнесли ее со средней зарплатой в Беларуси и других странах мира.

По данным ООН на июнь 2019 года на одну женщину в мире в среднем приходится 2,5 ребёнка. И хоть с 90-х гг XX века наблюдается спад темпов роста населения Земли, численность людей продолжает увеличиваться. Ни для кого не секрет, что появление новорождённого расширяет статью семейных расходов. Помимо регулярных трат на питание, одежду, подгузники не избежать крупных покупок — детская кроватка, пеленальный столик, коляска и др. Аналитики Picodi.com подсчитали, сколько могут составить траты, связанные с появлением ребёнка: набор одежды во время беременности, сумка в роддом, оснащение дома при подготовке к появлению новорождённого и его содержание в течение первого года жизни. Результатми своих подсчетов исследователи поделились с Thinktanks.by.

Дорогие дети

Весь список покупок аналитики разделили на 7 категорий. Некоторые позиции отнесли к расширенному списку, т.к. они не являются предметами первой необходимости.

Во время беременности будущей маме потребуется добавить в свой гардероб либо специальную одежду с тянущимися вставками, либо просто вещи большего размера. Базовый набор такой одежды в Беларуси может стоить 585 р. В расширенный набор стоимостью 1019 р. мы включили гаджеты, которые могут потребоваться в процессе беременности: подушка для сна, фетальный допплер, «умные» весы. Сумка в роддом типа «стандарт» со всем необходимым для мамы и ребёнка на время пребывания в роддоме обойдётся в 88 рублей, а «премиум» — в 216 рублей. Такие сумки можно сформировать самостоятельно, собрать на заказ или купить готовые. Оснащение дома к появлению нового члена семьи потребует ощутимых затрат.

Кроватка и её наполнение, пеленальный столик, стул для кормления, качели-шезлонг и многое другое — всё это, в зависимости от предпочтений и возможностей, будет стоить приблизительно 1621 или 3009 р.

Не многим дешевле обойдётся транспорт для младенца: коляска 2 в1 и автокресло могут стоить 1865 рублей.

Если у вас особенные требования к коляске и вы хотели бы добавить к средствам передвижения слинг и эргорюкзак, то стоимость возрастает до 3059 рублей.

Подгузники берут на себя ¾ от стоимости регулярных покупок (средств гигиены). Это изобретение 50-х гг прошлого века облегчает не только жизнь молодых родителей, но и их кошельки.

Годовой запас косметики, бытовой химии и подгузников, в зависимости от выбора и финансовых возможностей, будет стоить 1210 или 1482 р.

В течение первых шести месяцев жизни младенца ВОЗ рекомендует придерживаться исключительно грудного вскармливания. Следовательно, ввод прикорма начинается с полугода. Несмотря на это, именно расходы на питание за шесть месяцев составляют пятую часть от всей суммы затрат: в 1674 и 2009 р. обойдётся детское питание общедоступного и премиум сегментов.

Покупая одежду младенцу, родителям часто трудно воздержаться от приобретения дополнительной «милой кофточки» и «сладких ботиночек». И всё же при разумном подходе можно ограничиться суммой 882 рубля, либо поддаться искушению на 1323 рубля за год.

Суммируя все покупки, связанные с беременность и первым годом жизни ребёнка, можно сказать, что траты на базовый набор составляют 7925 рублей, а на расширенный — 12117 рублей.

Кто может позволить себе ребёнка?

Согласно данным Белстата среднемесячная заработная плата в первом квартале 2020 г. составляла 993,64 р. после вычета налогов. Получается, чтобы окупить базовый набор потребуется 8 зарплат среднестатистического беларуса. Для сравнения, в Германии соотношение базового набора к средней оплате труда равно 1,2 заработной платы, в соседних России и Польше — 4,7 и 2,8 зарплаты соответственно. В Украине ситуация иная — 9 среднемесячных зарплат. Стоит отметить, что в Беларуси предусмотрено единовременное пособие за рождение первого ребёнка. С 1 мая 2020 года размер пособия составляет 2467,8 рублей. Эта сумма покрывает треть от расходов на базовый набор.

Методология

Данное исследование основывалось на розничных ценах (низкий и средний сегменты) крупных интернет-магазинов, доступных в Беларуси в мае 2020 года. Информация о средней заработной плате была взята с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств.