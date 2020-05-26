Теперь сервис будет напоминать пользователям, что им пора выключить видео и ложиться спать.

На YouTube появилась новая функция, которая будет отправлять пользователей спать Об этом сообщается в блоге компании Google.

Новая функция будет работать по принципу отложенного будильника. С ее помощью можно будет установить время, когда программа напомнит выключить видео и лечь спать.

Также напоминание о сне можно будет отложить до конца просматриваемого видео. Установить напоминание о сне и его время можно в настройках к учетной записи.