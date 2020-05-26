Номинальная начисленная средняя зарплата работников Республики Беларусь в апреле 2020 года составила 1 193,8 рубля. Об этом сообщил Belmir.by со ссылкой на Белстат.

Учитывая, что в марте данный показатель был равен 1 213,6 рубля, сейчас произошло его уменьшение на 19,8 рубля.

Отметим, что в январе средняя зарплата работников в нашей стране составляла 1 118,1 рубля, в феврале – 1 119,7 рубля, а в марте – 1 213,6 рубля.

Напомним, пока рекордным в плане величины суммы месяцем остается декабрь 2019 года. Тогда она была равна 1 238,7 рубля.