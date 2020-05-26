Правительство распорядилось временно приостановить ввоз в Россию импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Мера действует до 1 октября 2020 года, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в РФ видов топлива по перечню», — говорится в документе. В перечень включены, в частности, автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли.

До 15 июля 2020 года срок действия постановления может быть изменен, отмечается в документе.