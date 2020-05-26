11 мая оперативно-дежурная служба Фрунзенского РУВД города Минска приняла сообщение о том, что на улице Лынькова грузовик Iveco повредил 12 припаркованных автомобилей.

Виновник происшествия скрылся с места ДТП. Милиционеры выяснили, что в ночь с 10 на 11 мая 19-летний нетрезвый минчанин увидел стоящий незапертый грузовик Iveco. Ключ зажигания лежал на водительском сидении автомобиля. Парень так прокатился, что повредил 12 автомобилей, припаркованных в разных дворах.

По информации пресс-секретаря Министерства внутренних дел Ольги Чемодановой, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Видео с камеры наблюдения, при помощи которого был установлен подозреваемый.