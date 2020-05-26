Эксперты Всемирной организации здравоохранения изучают данные о безопасности препарат.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила клинические испытания лекарственного препарата гидроксихлорохин в качестве потенциального средства против коронавируса SARS-CoV-2. Эксперты изучают данные о безопасности препарата, объяснил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Несколько дней назад в медицинском журнале The Lancet было опубликовано исследование, из материалов которого следовало, что пациенты с новым коронавирусом, для лечения которых используются хлорохин и гидроксихлорохин, подвержены повышенному риску умереть от болезни COVID-19.

Между тем в России в середине апреля гидроксихлорохин было разрешено использовать для борьбы с коронавирусом. На тот момент страна получила 68 600 упаковок гидроксихлорохина из Китая на безвозмездной основе.

При этом во временных методических рекомендациях министерства здравоохранения РФ указано, что «механизм действия противомалярийных препаратов против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца». «Имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности», а использование «допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения», отмечается в документе.