Согласно постановлению Совета министров Беларуси № 305 от 22 мая 2020 года были определены дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, теперь на торжественной регистрации брака или торжественной регистрации рождения ребенка могут присутствовать не более 10 гостей. Должностные лица ЗАГСов будут принимать окончательное решение о количестве гостей на регистрации.

Также «согласительные совещания» в правительстве теперь будут проводиться с использованием технических средств связи, в том числе видеоконференцсвязи.

Постановлением № 305 приостанавливается действие постановления № 162 «Об утверждении Положения о проведении мониторинга соблюдения нотариусами законодательства о нотариате», а также ряда норм положения о порядке согласования наименований коммерческих и некоммерческих организаций (утверждено постановлением Совмина от 5 февраля 2009 года №154), положения о Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (утвержден постановлением Совмина от 23 февраля 2009 года №229) в части личного представления документов для получения информации из регистра.

Сообщается, что постановление вступает в силу после его официального опубликования и до особого решения Совета министров.