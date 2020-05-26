По сообщению отдела информации и общественных связей атомной станции, сотрудники с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся под контролем медицинских служб по месту проживания, течение болезни у них проходит бессимптомно, в легкой форме.

На самоизоляции находятся контакты первого уровня – 81 человек. С целью предотвращения распространения COVID-19 на строительной площадке организована системная профилактическая работа. Белорусская АЭС функционирует в штатном режиме.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на руководителя корпорации «Росатом» Алексея Лихачева о сотне положительных тестов на коронавирус на БелАЭС.