Титулованная белорусская гребчиха Маргарита Махнева в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Щурко призналась, что не знает и не понимает белорусский язык.

Я не знаю белорусский язык и не понимаю его. Вспоминаю предыдущие выборы, как одна женщина говорила, что у нас все будет на белорусском. И я думаю: ну как же так, если весь народ говорит на русском?..

С другой стороны, как-то позорно белорусу не знать собственный язык.

Вокруг меня все общались на русском. Может, мама не говорила, что я должна его действительно хорошо знать. Только: “Дочка, надо учить”. Я учила, но не понимала.

Ничего, может, ваш сын Марсель сломает эту традицию. Слышал, вы даже рассматривали имя Шерлок.

Да это была шутка. Она зашла, и я решила пустить ее в жизнь в одном из интервью. Просто люблю этого персонажа. Как-то заикнулась Вадиму, он был руками и ногами против.

Верю в то, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Когда случайно услышала это имя и нашла в интернете его характеристику, сразу захотела назвать сына именно Марселем.

Что касается белорусского языка, конечно, в школе Марсель будет его изучать. Вопрос в другом. Если скажут выучить белорусский язык, я выучу, но есть ли в этом необходимость? Мы все говорим на русском, и не совсем понятно, зачем мы должны его знать. Кому он нужен? Возможно, только нам. Наверное, меня не красит, когда я, белоруска, так говорю о родном языке…

Если честно, не очень.

Я этим отнюдь не горжусь, но не вижу ничего плохого в том, что не знаю белорусского. И что, стану счастливее, если начну на нем говорить? Скорее это будет плюсом к моему интеллекту.

Забыв родной язык, мы потеряем себя.

Правда в этом есть, но экономика страны лучше от этого не станет. Просто надо дать человеку выбор.