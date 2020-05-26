Александр Лукашенко поддержал проект указа по зарплатам в бюджетной сфере. Об этом сегодня заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает БЕЛТА.

Одна из норм касается поддержания заработной платы работников бюджетных организаций не ниже размера минимальной заработной платы и осуществления им соответствующих доплат в случае вынужденной неполной занятости или объявления простоя. «Доплаты будут сделаны за счет бюджета. Но только на разницу между тем, что выплачивается самой организацией, и минимальной заработной платой», — уточнил Максим Ермолович.