Основатель компании Space-X Илон Маск и его подруга певица Граймс дали своему сыну слишком необычное имя, которое противоречило законам штата Калифорния.

Изобретательные родители хотели назвать новорожденного X Æ A-12, где X означает неизвестную переменную, Æ — эльфийское написание Ai (любовь и/или искусственный интеллект), A-12 — самолет-штурмовик (любимое воздушное судно пары), пишет Росбалт.

Однако по законам американского штата, имя ребенка не должно содержать цифры и символы — только буквы английского алфавита, апострофы и дефисы.

Радикальных перемен, впрочем, не произошло, — малыша теперь зовут X Æ A-Xii, что по-прежнему произносится как Экс Эш Эй Твелв.

Отмечается, что американские власти пока не дали одобрения на лигатуру Æ, так как этой буквы в алфавите еще нет.