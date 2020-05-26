В Следственном комитете сообщили о несчастном случае в Кобрине.

Девушка фотографировалась на крыше пятиэтажки и упала.

Инцидент произошел вечером в понедельник 25 мая. Две девушки 16-ти и 17-ти лет выпивали. Они решили устроить фотосессию на крыше пятиэтажного дома.

16-летняя девушка не удержалась и упала. Она получила серьезные телесные повреждения. Ее госпитализировали.

Сейчас девушка находится в реанимации. Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое.

Проводится проверка по факту случившегося.