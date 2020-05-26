Более миллиона цветов высадят в этом году весной и летом в Витебске

Более полусотни рабочих зеленого строительства КПУП «Витебский зеленстрой» сейчас высаживают на улицах и в скверах Витебска различные сорта деревьев и кустарников.

Шаровидные туи появились на пересечении Московского проспекта и улицы Чкалова, конусовидные хвойные деревца – на берегу реки Витьба. Сквер возле Привокзальной площади украсили 47 новых туй.

– В озеленении мы используем разные их виды: золотистую, брабант, смарагд, выращенные в питомнике предприятия, – говорит заместитель директора по производству (благоустройству) Зеленстроя Валентина Шендюкова. – Применяем разные схемы посадки: в виде сплошной зеленой изгороди (у вокзала ее создадут разросшиеся шаровидные насаждения) и в виде небольших групп – по три-четыре туи на лужайке. Вечно зеленые, они оживляют участок в любое время года, служат зонированию пространства. Первую стрижку молодых туй проведем следующей весной, пусть они укоренятся, окрепнут. Деревья и кустарники очищают и увлажняют воздух, снижают силу ветра и уменьшают уровень шума, создают благоприятные условия для отдыха людей, поэтому они так нужны в городе.

В этом году большое внимание уделили озеленению сквера Космонавтов. Его аллеи пополнили новые виды насаждений. О них рассказала мастер по озеленению Вилия Кагукина:

– Высадили в сквере Бархат Амурский, орех Маньчжурский, ивы кудрявые, яблони, черемуху, облепиху. Здесь появились и новые кустарники, очень нарядные в пору цветения. Это форзиция – в нашей средней полосе самый раннецветущий кустарник. Когда на других растениях еще только начинают распускаться листья, она, как солнышко, сияет в желтом пожаре цветения; канадская калина Гордовина, красочная весной и в период плодоношения; оранжевая японская айва; снежноягодник, в холодную пору года его усыпают белые ягоды. Орошение новых насаждений в сквере Космонавтов в сухую погоду проводим почти ежедневно с помощью поливочной машины.

Ландшафтный дизайн города невозможно представить без цветов. Около миллиона единиц цветочной рассады будет высажено в Витебске этой весной и летом. Выращивают ее в две волны, первую уже забрали из теплиц и переносят на городские клумбы, скоро подойдет вторая, будет обеспечена бесперебойная посадка. Яркие декоративные решения на цветочных клумбах позволят создать в городе новые оазисы и островки. Луковицы сортовых пышных тюльпанов, которые украшают площадь Победы, прошлой осенью были выписаны из Голландии. В окантовке из цинерарий клумбы на улице Ленина, площади Свободы.

– Чаще всего используем в отделке цветочного рисунка, эти растения, как рамка к портрету, чем она изысканнее, тем богаче сам холст, – говорит Валентина Шендюкова. – Композиции из лобелий и других цветов украсят улицы Калинина, Кирова, Замковую, проспекты Черняховского, Московский.