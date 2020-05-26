Аналитик показал «правдоподобность» 200 тысяч подписей за Лукашенко

Словно в ответ на массовый воскресный пикет «кандидатов протеста» на Комаровке, в понедельник Александр Лукашенко заявил, что за его выдвижение уже собрано около 200 тысяч подписей.
Возник логичный вопрос: как это возможно, если нигде не видно сборщиков подписей за действующего президента? За Тихановскую есть, за Непомнящих есть…
… а за Лукашенко – нет.
Чуть позже инициативная группа главы государства попыталась объяснить этот феномен. Вышло до слез романтично. Оказывается, эти джентльмены продемонстрировали образцовую порядочность в отношении конкурентов. В штабе «Белой Руси» рассказали TUT.BY, что решили подождать, пока все 15 зарегистрированных инициативных групп получат документы в ЦИК, чтобы выйти на пикеты одновременно.
Так, а 200 тысяч подписей откуда? «А мы в общественных приемных «Белой Руси» собирали…»
Финансовый аналитик Вадим Иосуб кратко и наглядно разложил эту схему:
«200.000 подписей собрано за 4 дня.
Общественных приемных в стране 155.
323 человека на каждую приемную каждый день.
13,5 чел/час или 4,4 мин. на человека при круглосуточной работе приемных.
40,4 чел/час или 1,5 мин. на человека при 8-часовой работе приемной.
Непрерывно. Без пауз. В каждой из приемных.
Правдоподобно?»