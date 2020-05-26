Аналитик показал «правдоподобность» 200 тысяч подписей за Лукашенко

Словно в ответ на массовый воскресный пикет «кандидатов протеста» на Комаровке, в понедельник Александр Лукашенко заявил, что за его выдвижение уже собрано около 200 тысяч подписей.

Возник логичный вопрос: как это возможно, если нигде не видно сборщиков подписей за действующего президента? За Тихановскую есть, за Непомнящих есть…

… а за Лукашенко – нет.

Чуть позже инициативная группа главы государства попыталась объяснить этот феномен. Вышло до слез романтично. Оказывается, эти джентльмены продемонстрировали образцовую порядочность в отношении конкурентов. В штабе «Белой Руси» рассказали TUT.BY, что решили подождать, пока все 15 зарегистрированных инициативных групп получат документы в ЦИК, чтобы выйти на пикеты одновременно.

Так, а 200 тысяч подписей откуда? «А мы в общественных приемных «Белой Руси» собирали…»

Финансовый аналитик Вадим Иосуб кратко и наглядно разложил эту схему:

«200.000 подписей собрано за 4 дня.

Общественных приемных в стране 155.

323 человека на каждую приемную каждый день.

13,5 чел/час или 4,4 мин. на человека при круглосуточной работе приемных.

40,4 чел/час или 1,5 мин. на человека при 8-часовой работе приемной.

Непрерывно. Без пауз. В каждой из приемных.

Правдоподобно?»