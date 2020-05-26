Словно в ответ на массовый воскресный пикет «кандидатов протеста» на Комаровке, в понедельник Александр Лукашенко заявил, что за его выдвижение уже собрано около 200 тысяч подписей.

Возник логичный вопрос: как это возможно, если нигде не видно сборщиков подписей за действующего президента? За Тихановскую есть, за Непомнящих есть…

Аналитик показал «правдоподобность» 200 тысяч подписей за Лукашенко
…за Дмитриева есть…
Аналитик показал «правдоподобность» 200 тысяч подписей за Лукашенко
…за Канопацкую есть…

… а за Лукашенко – нет.

Чуть позже инициативная группа главы государства попыталась объяснить этот феномен. Вышло до слез романтично. Оказывается, эти джентльмены продемонстрировали образцовую порядочность в отношении конкурентов. В штабе «Белой Руси» рассказали TUT.BY, что решили подождать, пока все 15 зарегистрированных инициативных групп получат документы в ЦИК, чтобы выйти на пикеты одновременно.

Так, а 200 тысяч подписей откуда? «А мы в общественных приемных «Белой Руси» собирали…»

Финансовый аналитик Вадим Иосуб кратко и наглядно разложил эту схему:

«200.000 подписей собрано за 4 дня.

Общественных приемных в стране 155.

323 человека на каждую приемную каждый день.

13,5 чел/час или 4,4 мин. на человека при круглосуточной работе приемных.

40,4 чел/час или 1,5 мин. на человека при 8-часовой работе приемной.

Непрерывно. Без пауз. В каждой из приемных.

Правдоподобно?»

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА