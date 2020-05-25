Четверть века заведовавший Летним амфитеатром — главной сценической площадкой «Славянского базара в Витебска» — Анатолий Васенда умер во время эпидемии коронавируса.

Анатолий Васенда скончался на 60-м году жизни в ночь на 24 мая в областной больнице, последние сутки он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти пациента медикам не удалось.

О том, что Васенда умер от коронавируса написал в facebook его друг Виктор Булахов. Официального подтверждения диагноза нет, но похороны пройдут в закрытом формате «из-за эпидемиологической ситуации».

— С глубокой скорбью узнал, что сегодня ушел в мир иной директор витебского Летнего амфитеатра Анатолий Иванович Васенда.. .Вечная светлая добрая память замечательному другу, музыканту, ЧЕЛОВЕКУ … Наши соболезнования родным… Скорбим… Прощай!.. — высказался о смерти витеблянина Народный артист Анатолий Ярмоленко.

Летний амфитеатр, на котором проходят главные концерты фестиваля «Славянский базар в Витебске», Васенда возглавил в 1995 году при Родионе Бассе и заведовал этой площадкой четверть века.

«Он был не из тех руководителей, которые сидят в кабинете. Анатолий Васенда всегда был на территории, более четверти века держал в поле внимания всё: сцену, зал, закулисье. С одинаковой̆ ответственностью относился к подготовке любого проекта: от международных фестивалей̆ с участием сотен артистов и десятков тысяч зрителей̆ до ледового катка и скейтпарка для горожан.

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Анатолий Васенда хорошо знал, что нужно артистам на сцене и в гримёрке, умел найти общий̆ язык с продюсерами и режиссёрами, оперативно решить все вопросы и обязательно расстаться друзьями. О коллективе, который̆ в течение года включал два десятка сотрудников, а в фестивальный̆ период вырастал до 150 человек, он всегда заботился и был готов прийти на помощь. Невероятную энергию, позитивное настроение и чувство юмора чувствовали все при личном общении. Неизменно важной̆ для Анатолия Ивановича как для человека с большим сердцем была его семья — шестеро детей̆ и внуки», — говорится в некрологе, опубликованном дирекцией «Славянского базара в Витебске».

Анатолия Васенду похоронят на городском кладбище в Мазурино. После окончания эпидемии COVID-19 городской центр культуры собирается провести вечер памяти.