Вместо одной смертельной вспышки мы можем получить другие – в ВОЗ обеспокоены срывом плановых кампаний вакцинации

80 миллионов грудных детей по всему миру – как в бедных, так и богатых странах – из-за пандемии COVID-19 могут остаться без жизненно важных прививок, в том числе от таких опасных заболеваний как дифтерия, корь, менингит и тиф. В ООН призывают найти возможность провести вакцинацию даже в условиях пандемии.

«Мы не должны допустить, чтобы в результате борьбы с одной болезнью мы перечеркнули наши достижения в борьбе с другими заболеваниями, – заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. – У нас есть эффективные вакцины против кори, полиомиелита и холеры. При том, что в нынешних обстоятельствах возможно и необходимо сделать перерыв в иммунизации, эти кампании необходимо возобновить как можно скорее. Иначе вместо одной смертельной вспышки мы получим другую».

Причин сложившейся тревожной ситуации несколько. Во-первых, родители не всегда могут отвести ребенка к врачу из-за ограничений на передвижение или не решаются это сделать из страха заразиться коронавирусом. Кто-то просто не знает о том, что ребенку нужно сделать прививки. У медиков свои проблемы: одни обязаны соблюдать карантин, другие не могут получить средства защиты, а третьих перебросили на борьбу с COVID-19.

Еще одно серьезное препятствие – трудности с доставкой вакцин: многие страны закрыли границы, отменено множество коммерческих авиарейсов, а количество чартерных тоже ограничено. В ЮНИСЕФ обратились к правительствам, частному сектору, авиакомпаниям с призывом открыть воздушное пространство для перевозки жизненно необходимых вакцин.

С начала марта кампании вакцинации были сокращены или прерваны в половине из 129 стран, представивших данные. Особенно пострадали кампании иммунизации против кори и полиомиелита – они приостановлены, соответственно в 27 и 38 странах. По меньшей мере 24 миллиона детей в 21 стране могут остаться без прививок не только против полиомиелита и кори, но и против тифа, желтой лихорадки, холеры, менингита, краснухи и вируса папилломы человека.

«Иммунизация – это одно из главных мощных средств профилактики в истории человечества, – напомнил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Гебрейесус. – Остановка программ иммунизации из-за пандемии COVID-19 грозит перечеркнуть десятилетия успешной борьбы с заболеваниями, которые можно предотвратить с помощью вакцины, такими как корь».

В конце марта, опасаясь, что в ходе иммунизации может увеличиться риск передачи коронавируса, в ВОЗ рекомендовали странам временно приостановить профилактические кампании до тех пор, пока не будет проведена оценка рисков и не определены меры, предотвращающие передачу COVID-19. Но после тщательного мониторинга ситуации эксперты ВОЗ выпустили рекомендации, призванные помочь странам определить, когда и как можно возобновить плановую вакцинацию. На этой неделе ВОЗ обнародует дополнительные меры, которые помогут провести иммунизацию, не подвергаясь опасности заражения COVID-19.