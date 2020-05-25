Власти подготовили существенные изменения по взносам в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения. Среди новшеств, которые могут ввести, — защита тех, кто попал в «пенсионную ловушку» — работники, которые потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН. Внести изменения хотят также по выплате пособий на детей и пособий по безработице. Эти и другие предложения содержатся в законопроекте «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь», его Минтруда разослало ранее участникам общественно-консультативного совета. Законопроект с учетом предложений и замечаний намеревались внести на рассмотрение в правительство, пишет TUT.BY.

Что предлагают изменить по пособиям на детей

Власти хотят внести дополнения в закон «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей». Этот документ предусматривает 6-месячный срок обращения за государственными пособиями с даты возникновения права — как за единовременными, так и ежемесячными. «В случае пропуска установленного срока назначение ежемесячных пособий осуществляется с даты подачи заявления, право на единовременные пособия утрачивается. Восстановление пропущенных сроков возможно только в судебном порядке», — уточняется в пояснении к законопроекту.

В Минтруда отмечают, что на практике возникают различные ситуации, когда семьи не могут своевременно обратиться за назначением пособий по разным обстоятельствам и фактически утрачивают право на них за прошлое время.

«Предлагается предоставить право восстанавливать сроки с учетом конкретных обстоятельств по представлению комиссий по назначению государственных пособий территориальными органами ФСЗН и вышестоящими органами по труду, занятости и социальной защите (с учетом места назначения и выплаты государственных пособий)», — уточняют в Минтруда.

Это возможное изменение, полагают в ведомстве, будет «способствовать реализации права семей на полагающиеся ежемесячные государственные пособия».

«Нет уплаты — нет трудовой пенсии». Что хотят сделать для тех, кто рискует попасть в «пенсионную ловушку»

Власти решили взяться за проблему работников, которые попадают в так называемую пенсионную ловушку. Это люди, за которых наниматели не платили (или вносили частично) обязательные страховые взносы в ФСЗН. Те периоды, за которые не вносились взносы, не берут в расчет при расчете размера пенсии. В итоге работники теряют часть трудового стажа и недосчитываются части пенсии. «Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и соответственно пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечали ранее в Минском городском управлении ФСЗН.

Чаще всего эта проблема касается работников организаций, которые находятся в стадии ликвидации (банкротства). В подавляющем большинстве случаев такие предприятия не гасят свои долги перед ФСЗН, из-за чего страдают работники.

На начало 2020 года в «пенсионную ловушку» попали 43,8 тысячи работников, у них из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени. Речь про организации, которые работают в обычных условиях, ликвидируемых в общегражданском порядке и признанных банкротами.

При этом из-за объявления организаций банкротами не меньше 47 тысяч работников уже потеряли часть стажа для начисления пенсии, говорится в обосновании к законопроекту по взносам в ФСЗН.

«Неуплата работодателями взносов за отдельные периоды работы приводит к уменьшению размеров пенсий в среднем на 7 рублей в месяц за каждый год „потерянного“ стажа, а в отдельных случаях — к лишению работников права на трудовую пенсию, — отмечается в обосновании к законопроекту. — Работник не может нести риски, связанные с неплатежеспособностью нанимателя. Но в указанных организациях (которые находятся в стадии ликвидации (банкротства). — Прим. TUT.BY) фактически бремя риска предпринимательской деятельности перераспределяется на работника в виде неуплаты страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет фонда».

Ситуация, когда работники попадают в «пенсионную ловушку», как говорится в законопроекте, «не согласуется с конституционно провозглашенным социальным принципом нашего государства, лишает законных прав граждан на формирование их страхового стажа, необходимого для назначения пенсии».

Про эту проблему чиновникам напоминают не первый год, но она до сих пор остается нерешенной. В законопроекте предлагается привлекать руководителей (учредителей) к субсидиарной ответственности при неуплате взносов в бюджет фонда.

«Привлечение к административной ответственности само по себе не имеет правовосстанавливающей функции, многие плательщики взносов даже после уплаты штрафов продолжают нарушать законодательство о сроках и размерах их уплаты, — уточняется в обосновании к законопроекту. — В связи с этим необходима защита интереса работников в гражданском порядке с использованием такого действенного механизма, как взыскание всей суммы взносов с лица, имеющего право давать обязательные для плательщика указания либо возможность иным образом определять его действия, путем привлечения этого лица к субсидиарной ответственности».

Некоторые бизнес-союзы тем временем не поддержали предлагаемые властями изменения. По мнению Республиканского союза промышленников и предпринимателей и Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского, в законодательстве достаточно мер для взыскания задолженности по уплате страховых взносов, включая суд, говорится в пресс-релизе. Экстраполировать на страховую систему практику взыскания налоговых требований в процедурах банкротства некорректно.

«Чем отчисления в ФСЗН как социальный налог принципиально отличаются от налога на прибыль, налога на недвижимость и других налогов, чтобы к отчислениям в фонд начать применять обязательную субсидиарную ответственность учредителей?» — задается вопросом глава РСПП Александр Швец.

Он напоминает, что в свое время министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, будучи тогда замминистра экономики, поддержала норму декрета № 7, согласно которой субсидиарная ответственность применяется только в случае виновных действий собственников и руководства компании. В этой связи глава РСПП недоумевает, почему сейчас Минтруда под ее руководством предлагает применять такую ответственность по любым задолженностям бизнеса перед ФСЗН.

Уточним, что каждый работник может посмотреть на сайте ФЗСН, нет ли его организации в числе должников по обязательным страховым взносам. Фонд раз в квартал публикует список должников — юрлиц и ИП. Но последние данные ФСЗН обнародовал без сумм задолженности. Ранее работники проблемных предприятий по сумме задолженности организации могли оценить масштаб проблемы: одно дело, если сумма долга незначительная, что может быть вызвано несистемными проблемами, а другое, если долги у одного предприятия превышают миллион рублей.

Если вы или ваши родные, знакомые оказались в «пенсионной ловушке» или столкнулись с другими трудностями при назначении пенсии, то напишите на bobkov@tutby.com.

Предложения по пособиям по безработице (его средний размер недотягивает до 29 рублей)

Минтруда также предлагает отменить такой страховой случай, как «потеря работы», и такую выплату, как «пособие по безработице» при наступлении страхового случая.

В ведомстве отмечают, что с 2018 года расходы бюджета фонда на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения возмещают из республиканского бюджета — через субвенции. В Минтруда уточняют, что сейчас на стадии рассмотрения находится новая редакция проекта закона «О занятости населения Республики Беларусь», которым предусмотрено в качестве источника финансирования мероприятий по занятости населения использовать средства республиканского бюджета.

Проще говоря, предлагается выплачивать деньги на пособия по безработице напрямую из госбюджета, а не через субвенции в ФСЗН. Напомним, средний размер пособия по безработице в марте составил 28,96 рубля. Но рассматривается возможность увеличить размер этих выплат для некоторых категорий населения, в том числе белорусам предпенсионного возраста и тем, кто проживает на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда. В Минтруда уже не первый год говорят о том, что сумма небольшая, и о возможном повышении этого пособия, но изменения до сих пор не приняты.

При этом правительство из-за пандемии также рассматривает возможность повысить эти выплаты для тех, кто окажется безработным во втором квартале этого года, однако с принятием этого решения власти медлят. В ситуации, когда размер пособий по безработице для некоторых категорий работников может вырасти, соответственно увеличатся и расходы ФСЗН.

С этим предложением не согласны бизнес-союзы. Важно, чтобы граждане получали выплату в рамках данного страхового случая, а вот из какого источника — это уже второстепенный момент, считают бизнес-союзы.

Уточним, что последние годы власти экономят на финансировании мероприятий по занятости населения. Так, расходы на 2019 год, которые были запланированы на финансирование занятости населения, сократили почти на 8,3 миллиона рублей. Эти траты урезали во всех регионах и Минске. Больше всего — в Витебской области (на 2 миллиона 30 тысяч рублей). Отметим, что на финансирование мероприятий по занятости населения изначально была запланирована на 2019 год сумма меньше, чем на 2018-й: 41,8 миллиона и 42,3 миллиона рублей соответственно.

На 2020 год заложена сумма в 38 миллионов 977,6 тысячи рублей. Как и в 2019 году, эти расходы в 2020-м, по планам властей, вырастут только в Могилевской области.

Взыскание расходов на выплату пособий на погребение с виновников смерти

ФСЗН имеет право взыскивать в порядке регресса выплаченные пособия на погребение с виновных в причинении смерти — как организаций, так и физлиц. Фонд может также взыскивать деньги за выплаченные пособия и пенсии из бюджета фонда в связи с увечьем или иным повреждением здоровья человека, а также по случаю потери кормильца вследствие указанных причин.

Но на практике суды зачастую отказывают ФСЗН во взыскании этих денег. «В связи с этим проектом предлагается права органов Фонда расширить», — говорится в обосновании к законопроекту.

Новшества по страховым взносам для тех, кто не выполняет обязанности по контракту

Одно из предлагаемых изменений касается уплаты минимальной суммы обязательных страховых взносов. Взносы предлагают не уплачивать в случае, если работники не выполняют обязанности по трудовом договору (контракту) не по вине работодателя.

«Данная норма приводит в соответствие законодательство о государственном социальном страховании с установленными Трудовым кодексом отношениями работника и нанимателя. А именно: при невыполнении норм выработки по вине работника оплата производится за фактически выполненную работу (статья 71 ТК), соответственно, и уплата обязательных страховых взносов в бюджет фонда также производится с фактически начисленных выплат в пользу работника», — уточняется в обосновании к законопроекту.

Власти хотят также отменить эти взносы при их исчислении с сумм вознаграждений собственникам имущества (участникам, членам, учредителям) организаций, которые одновременно являются руководителями и выполняют работы по гражданско-правовым договорам.

Кого освободят от уплаты страховых взносов

От уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда на соцстрахование намерены освободить исправительные учреждения. Взносы не нужно будет вносить, если введут это новшество, с выплат осужденным за оплачиваемые работы.

Это новшество хотят ввести из-за того, что сейчас осужденные подпадают под обязательное соцстрахование, но не имеют права на выплату пособий (по беременности и родам; пособия, связанные с рождением ребенка, уходом за ребенком в возрасте до трех лет; пособия по болезни и временной нетрудоспособности; выплаты, связанные с санаторно-курортным лечением и оздоровлением; пособия на погребение).

Переплаченные пособия и пенсии — списывать со счетов и электронных кошельков

Чиновники предлагают закрепить норму о взыскании в бесспорном порядке излишне выплаченных сумм пенсий и пособий со счетов, вкладов в банке, электронных кошельков физлиц, выехавших за границу, а также прибывших в Беларусь. Речь про выплаты в том числе по международным договорам. Напомним, из ФСЗН выплачивают в том числе пособия и пенсии тем, кто выехал за границу. «Выплата пенсий и пособий Фондом производится путем перечисления на счета текущего (расчетного) банковского счета или счета по учету вклада (депозита) физического лица, открытыми ими в банках на территории Беларуси», — уточняют в Минтруда.

Специалисты ФСЗН ежемесячно выявляют суммы излишне выплаченных пенсий и пособий по международным договорам.

Взыскание задолженности через систему исполнения денежных обязательств

В Беларуси с 1 января этого года начала работать автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). В ней будет собрана информация о неисполненных денежных обязательствах. Обеспечивать их взыскание будут со счетов должника в разных банках. Проще говоря, если за вами числится долг перед государством, то деньги спишут с вашего банковского счета или электронного кошелька.

Законопроектом по страховым взносам предлагается при перечислении плательщиками и взыскании специалистами ФСЗН обязательных платежей в бюджет фонда использовать АИС ИДО. «Кроме того, в случае недостаточности у плательщика денежных средств на счетах, электронных денег в электронных кошельках для исполнения платежных инструкций на перечисление взносов в бюджет фонда данные инструкции будут также исполняться посредством АИС ИДО в порядке, установленном законодательством, — отмечает в обосновании к законопроекту. — Исполнение платежных требований Фонда на взыскание в бесспорном порядке недоимки, пеней также осуществляется посредством АИС ИДО».

Какие новшества подготовили по военнослужащим

В проекте закона отмечают, что военнослужащие, которые проходят срочную военную службу, подлежат обязательному государственному соцстрахованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца. «Исходя из этого в проекте вводится новая категория плательщиков взносов в бюджет фонда — организации, в которых обеспечивались денежным довольствием военнослужащие срочной военной службы», — говорится в проекте закона.