В рамках часового видео-интервью для Reuters Virtual Newsmakers ведущий американский эксперт по биотехнологии и фармакологии Уильям Хайслетин поделился своими мыслями о способах борьбы с пандемией COVID-19, лекарствах, вакцинах и уроках, которые человечество может извлечь из настоящего.

Доктор Уильям Хейзелтайн — бывший профессор Гарвардской медицинской школы, ведущий эксперт в области изучения рака, ВИЧ/СПИДа и генома человека, основатель десятка биотехнологических компаний и президент аналитического центра Access Health International.

Вот текст интервью с небольшими сокращениями.

Формула: Насколько велики наши шансы заразиться

Прежде всего — время воздействия окружающей среды: большая разница — минута, две или двадцать. В основном речь идет о замкнутом пространстве: комнате, ресторане, театре. Мы делим время, проведенное там, на расстояние: чем дальше вы от других, тем меньше шансов заразиться.

Второй аспект — сколько людей вокруг вас. Чем больше людей — тем больше опасность, даже если они в масках, потому что маски не прилегают плотно.

Еще один фактор — люди без масок.

Таким образом, формула заражения такова: время делить на расстояние и умножать на количество людей и умножать на количество людей без масок. Короче говоря: вы должны стараться не быть долго в помещении, где много людей, особенно без масок — потому что, как мы помним, каждый из них может быть заражен.

Являются ли дети «супер-носителями» коронавируса?

— Все мы знаем правило: ребенок пойдет в школу или детский сад — и принесет вам простуду оттуда. И коронавирус — это тот же «холодный» вирус. Правила передачи вируса одинаковы. Поэтому, если люди думают, что дети их не заразят — они глупы.

То же самое и наоборот — вы приносите вирус откуда-то и заражаете всю семью. Так что коронавирус похож на простуду, только с вредными привычками.

И еще кое-что. Когда люди выздоравливают, процесс не из легких — это не просто простуда или грипп. Человек плохо себя чувствует в течение нескольких недель и даже месяцев. И эта болезнь может вернуться! Один из моих знакомых заболел, выздоровел, а затем снова заболел — со всеми теми же ужасными симптомами.

Так что это не простая инфекция, это очень опасная болезнь. И мы узнаем об этом все больше и больше с увеличением числа пациентов.

Насколько надежными могут быть «паспорта иммунитета»?

— Простой ответ: у нас еще нет ответов. Но у нас есть подозрения, основанные на предыдущем опыте изучения этого типа вируса. Правило простое: если вы были заражены ранее — не думайте, что вы защищены от новой инфекции.

Почему? Я подозреваю, что причиной является путь заражения через слизистую оболочку. Наша иммунная система хорошо работает в крови, в тканях, но не в слизистой оболочке? И вирус адаптировался и нашел самый простой способ проникнуть в организм. Большинство вакцин против коронавируса в прошлом хорошо защищали наши внутренние органы, но не защищали нос. Слизистую оболочку трудно защитить. Будет очень сложно изобрести такую ​​вакцину.

Что появится раньше — эффективный препарат или вакцина?

— Лекарства уже используются. Плазма больных уже используется — в тяжелых случаях она может спасти жизни. И тот факт, что те, кому это дали — выживают, а другие вокруг умирают, говорят о том, что этот препарат действительно работает.

Вторым препаратом является гипериммунный гамма-глобулин, который также помогает тяжелобольным людям. Его также можно использовать для защиты работников здравоохранения — инъекции достаточно делать раз в несколько недель.

Далее — химические препараты. Такие лекарства были изобретены для SARS и MERS — будут изобретены и в этот раз. Так что у нас будет лекарство.

Что касается вакцин, то неясно, появятся ли они когда-либо. Я помню первые годы после появления ВИЧ / СПИДа, многие ученые работали в этой области, мы провели много экспериментов, но в результате не смогли предотвратить заболевание. Наконец, в 1986 году я сказал: «Я не думаю, что мы собираемся изобретать вакцину». Весь зал, три тысячи человек, выли и кричали, меня сняли со сцены… И вакцина все еще отсутствует.

С таким же убеждением я могу сейчас сказать: не то, что у нас не будет вакцины, но — что мы не знаем наверняка. Не рассчитывай на это. Не слушайте, как политики говорят вам: «У нас будет вакцина, когда меня переизберут». Может быть, вакцина будет — я не говорю нет — но это еще не конец. Каждый раз, когда появлялась вакцина — то же самое было с SARS и MERS — она ​​не защищала от этой болезни.

Может быть, в этот раз будет лучше, был достигнут большой прогресс, над этим работало много умных людей по всему миру. Но я бы пока на это не рассчитывал.

И еще кое-что. Китайский опыт показал, что эту болезнь можно держать под контролем — без вакцин и лекарств. Контроль основан на трех основных принципах: обнаружение зараженных, обнаружение первых контактов и — что недоступно в Соединенных Штатах — принудительная изоляция всех первых контактов. В Китае их не отправляли домой. Их отправили на контрольный карантин в отдельные комнаты в отелях. Если болезнь обнаружена — их будут лечить, а если нет — они будут помещены на карантин на две недели и выйдут здоровыми. Без анализов, без лекарств, без вакцин — и инфекция исчезает.

И не доверяйте тестам, чтобы узнать, кто заражен, а кто нет. Тесты не всегда дают точный результат.

Какой из препаратов лучше?

— Я считаю, что первым будет гипериммунный гамма-глобулин. За ним последуют моноклональные антитела. Проблема с первым и вторым заключается в том, что они дорогие. Это не значит, что мы не можем их производить, но мы должны решить — как производить их в больших количествах. Это будут первые действительно эффективные препараты.

С химическими препаратами будет проще — их производство значительно дешевле.

Насколько сложно обеспечить вакцину во всем мире для миллиардов людей?

— Это возможно, и это уже произошло. Например, мы все защищены от оспы в мире — ее больше нет. Почему? Потому что все в мире были вакцинированы против этого. Ситуация с полиомиелитом почти такая же — он ​​практически исчез, оставив только контролируемые талибами территории против вакцинации в Пакистане и Афганистане.

Для этого есть инфраструктура, это делает Всемирная организация здравоохранения. Как только вакцина появится, все страны будут сотрудничать в ее расширении. Особенно с коронавирусом, где мы не знаем — как долго продлится иммунитет. Например, иммунитета на год будет достаточно, что означает, что вакцинация должна проводиться каждый год и в глобальном масштабе, чтобы вирус не возвращался каждый год.

Мы не контролируем природу

Мы часть природы. Мы не контролируем природу. Вирус является частью природы, мы не контролируем все это. Мы для них прекрасная экосистема: нас на планете много, мы живем рядом, миллиарды путешествуем по миру. И все же — у нас разные политические системы и разные системы здравоохранения. И вирус приспосабливается ко всему этому. Управляемым политическим системам и неконтролируемым.

Вирусов много, и все они делают одно и то же. Их триллионы — и они постоянно меняются, триллионы экспериментов проводятся по всему миру каждый день. И иногда некоторые из них соответствуют окружающей среде, и их эксперименты заканчиваются успехом. Но это не последний успех вирусов, будут и другие. Мы должны быть готовы к этому.

Так какой урок? Мы должны быть готовы с научной точки зрения, нам нужно улучшить систему здравоохранения, нам нужно улучшить образование. Особенно образование в области науки и техники, чтобы люди понимали, с чем мы сталкиваемся. Это не последний раз, когда это случилось. Только в моей жизни было три основных пандемии — полиомиелит, ВИЧ/СПИД и теперь эта. А за жизнь современной молодежи может случиться и три, четыре или пять, больше.