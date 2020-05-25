После антидемпингового расследования относительно импорта в Украину спичек из Беларуси и России установлена антидемпинговая пошлина для Беларуси в размере 21,32 процента, для России в размере 45,79 процента, сообщает Belmir.by.

Такое решение принято 22 мая на заседании Межведомственной комиссии по международной торговле, сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Напомним, о решении начать антидемпинговое расследование в отношении импорта спичек из Беларуси и России указанная комиссия объявила в июле 2019 года. Причиной стало заявление, полученное от одного из украинских предприятий.