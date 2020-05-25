В Минске погиб шестилетний мальчик, отчим подозревается в избиении ребенка, сообщили в Следственном комитете, передает БЕЛТА.

Днем 22 мая в милицию поступило сообщение о смерти 6-летнего мальчика в квартире жилого дома по ул. Каменногорской в Минске. По данным следствия, 38-летняя мать, вернувшись из магазина, зашла в комнату и увидела, как ее сын лежит на кровати без сознания с телесными повреждениями, а брат и сестра пытаются его поднять. Женщина обратилась за помощью к медикам, которые после реанимационных мероприятий констатировали смерть ребенка. В отсутствие матери с детьми дома находился отчим, который задержан по подозрению в совершении преступления.

По полученной информации, 32-летний супруг женщины, иностранный гражданин, периодически на протяжении длительного времени избивал ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть) Уголовного кодекса. Мужчина взят под стражу.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили соседей, проводятся экспертизы.