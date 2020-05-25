Дорожный сундук и обеденная салфетка, которые принадлежали королеве Франции Марии Антуанетте (1755-1793), ушли с молотка на аукционе во Франции почти за €60 тыс. Об этом сообщает AFP.

Как стало известно, торги прошли в воскресенье, 24 мая, в Версале.

Отмечается, что белая дамская салфетка, на которой вышит орнамент из лилий и роз, была продана за €14,5 тыс. При этом первоначальная цена этой вещи оценивалась экспертами в €2-3 тыс.

В свою очередь, дорожный сундук свиты Антуанетты был выкуплен за €43 750. Деревянный кофр длиной 111 см и шириной 51 см изначально оценивался в €8-10 тыс.