Руководство компании ЗАО «ПАТИО» (торговая марка «5 элемент») сообщает, что Следственный комитет Республики Беларусь (Управление по городу Минску) письмом проинформировал о прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении компании, «за отсутствием в деянии состава преступления».

В ходе расследования, в течение года, проводились плановые проверки всех аспектов деятельности ЗАО «ПАТИО». В следственные органы были предоставлены все запрашиваемые документы, в ходе проведения расследования многие специалисты компании привлекались к даче показаний. В период следственных мероприятий, все розничные магазины, а также интернет-магазин 5element.by продолжали активную работу. За прошлый год произошло существенное расширение розничной сети, продолжалась работа над форматом магазинов, улучшались процессы обслуживания лояльных и новых покупателей.

От имени учредителей, руководства и коллектива «5 элемента» благодарим:

Наших покупателей, которые несмотря на тревожные новости, поддерживали компанию в этот непростой период, голосовали за нас своими покупками, вниманием к проводимым активностям.

Наших партнеров-производителей, которые продолжили работу на согласованных условиях, несмотря на риски. Это дало возможность формировать отличные рыночные предложения и оставаться лидером на рынке ритейла электроники и бытовой техники.

Банки-партнеры, за активную поддержку кредитных акций «5элемента», возможность кредитования для развития и роста компании.

Всех подрядчиков, а их сотни, которые работали этот непростой год вместе с «5 элементом», что позволило выполнить намеченные плановые показатели.

А также, работников и руководителей правоохранительных органов, которые глубоко и тщательно разобрались в сложившейся ситуации, что позволило вынести объективное заключение.

Компания «5 элемент», как и говорилось ранее, ведет легальный и открытый бизнес в Беларуси. Своевременно и в полном объеме исполняет свои налоговые обязательства. Мы не только улучшаем жизнь наших покупателей, продавая современную электронику и бытовую технику, но и создаем рабочие места, активно участвуем в социальной жизни Беларуси, реализуем интересные проекты в регионах. Наша цель изложена в миссии «5 элемента»: «5 элемент» – это динамичная, эффективная и успешная национальная компания, предлагающая наилучшие решения для покупки электроники и бытовой техники для всех жителей Беларуси.

Спасибо всем, кто верил в нас. «5 элемент» ВСЕГДА на ВАШЕЙ СТОРОНЕ.