Никита Толопило: «Дэнни Тэйлор много подсказывает и на тренировках, и после игр. Он очень помогает молодым хоккеистам»

Молодой голкипер минских «зубров» ответил на вопросы подписчиков в инстаграме: сколько килограммов он теряет за игру, как Дэнни Тэйлор помогает вратарям «Динамо» и как его поздравили с первой победой в КХЛ.

– Когда ты будешь играть в НХЛ?

– Не знаю, время покажет. Надеюсь, что когда-нибудь буду.

– Ты можешь поделиться информацией с нашими болельщиками о том, как и от кого в межсезонье к тебе проявляется интерес?

– У меня два агента по Северной Америке. После Нового года начал работать с Шуми Бабаевым. Агент скидывает кому-то нарезки, никакой конкретики пока нет, я пока не загадываю. У него есть там друзья, знакомые. Двадцать лет – это не восемнадцать, когда можно на драфт выходить.

– Интерес из-за океана есть?

– Агент работает в этом направлении. Понятно, что нет никакой конкретики. Всё-таки возраст – уже 20 лет. Бывало, агент скидывает нарезки, а скауты отвечают, что даже не слышали обо мне. В Беларусь редко кто ездит смотреть матчи. Шанс, наверное, есть, но я на это сильно не надеюсь. Сконцентрирован на том, чтобы хорошо подготовиться к сезону. Сейчас у меня контракт с «Динамо».

– Расскажи, как проходят твои дни сейчас.

– У всех более-менее одинаковый план подготовки прямо сейчас. Кто из Минска – ходит на «Минск-Арену», кто в другом городе – занимается в зале. С июня начну индивидуально работать с тренером по вратарям, чтобы не было большой паузы без льда.

– Как ты относишься к предсезонке у молодых игроков, которая началась в марте? Не считаешь ли ты, что к июлю вы можете устать от нагрузок?

– Когда в Швейцарии играл, у них была похожая система. Закончился сезон в конце марта, месяц отдыхаешь, с конца апреля начинается предсезонка. У нас сейчас похожий ритм. Готовимся к сезону постепенно. Знаю, что в конце июня дадут время отдохнуть. Подойдём к сезону и свежими, и физически окрепшими.

– Если бы ты не был вратарём, где бы тебе было интереснее играть – в защите или нападении?

– В защите, наверное. Нападающим с моим ростом очень тяжело. Защитнику попроще двигаться.

– Почему ты решил стать именно вратарём?

– Как и все, я начал просто кататься. Была тренировка на земле на растяжку. Я с детства хорошо на шпагат садился. Тренеры заметили, предложили играть вратарём. Дали щитки, пошло-поехало. Сейчас тоже могу на шпагат сесть. Не идеальный шпагат, но могу. Но сейчас в игре шпагат используется редко.

– Во сколько ты впервые оказался в воротах?

– Примерно лет в 6, где-то так.

– Самое жуткое воспоминание в воротах? Чтобы страшно было.

– Страшно, когда тебе по девять забивают. По детству нам и по 20 забивали, когда школа «Динамо» только-только появилась. Родители рассказывали, что я сидел, плакал, говорил, что не пойду играть.

– К вратарям в хоккее особое отношение. Хоккеисты поддерживают после игры, благодарят. Полевые всегда защищают любой ценой. Бывали у тебя обратные случаи? Когда игроки и команда высказывают что-то тебе?

– Чтобы высказывать – такого нет. Но в коллективе всякое может быть, защитник предъявит претензии, ты в ответ. Но прямо обвинять – нет.

– Во время игры у вратаря большой авторитет, он может требовать от защитников что-то?

– Меня учили не распыляться, не показывать эмоции. Когда тебе забьют гол, ты можешь руки развести, команда соперника это увидит. Это неправильно, нужно быть всегда спокойным. Концентрация на 100%. После игры можешь подойти, поговорить, как он видел момент. Но во время игры кричать и объяснять – нет. Я не эмоциональный вратарь, как Бен Скривенс. Клюшки на эмоциях не ломал.

– В драках участвовал?

– Нет.

– Кто твои вратари-кумиры?

– Сейчас, наверное, такого нет. Раньше нравился Пекка Ринне. Он высокий, хорошо катается.

– Что за повреждение у тебя было в матче со «Спартаком»?

– Неудачно сел, ногу вывернул, связки голеностопа повредил.

– Как тебя поздравляли в раздевалке с твоей первой победой в КХЛ?

– Зашёл в раздевалку, все поздравили. Дэнни Тэйлор забрал шайбу, я же тогда не доиграл из-за травмы, подарил мне. Зашёл Крэйг, поздравил с первой победой.

– У вратарей тоже есть традиция забирать шайбу с первого выигранного матча?

– Конечно, у всех такая. Это же первая победа в КХЛ.

– Был ли хоть раз в твоей жизни случай, когда ты со стороны смотрел на игру динамовских вратарей (Дэнни Тэйлора) и думал про себя, что ты можешь сыграть лучше?

– Так нельзя думать, мы одна команда и у нас одна цель. Мы поддерживаем друг друга. Но когда выходишь на лёд, само собой, хочешь доказать, что ты можешь сыграть не хуже.

– Согласен ли ты с выражением, что игра вратаря – это половина успеха команды?

– Конечно, согласен. Если вратарь не будет выполнять свою работу, команде будет тяжело победить. Могут забросить 5, но если ты пропустишь 6, это никуда не годится.

– С кем в «Динамо» ты больше общаешься?

– Со всеми общаюсь. Со всеми молодыми особенно: Аносов, Мартынов, Дерябин. С Олегом Евенко хорошо общался. Но вообще со всеми общаюсь.

– С кем ты живёшь на выезде?

– В основном, с Аносовым. Если он не едет, то получается со всеми понемножку. С Пашей Денисовым, например.

– А в Молодечно?

– Во время плей-офф с Крыловичем жил. Обычно с кем-то, кого тоже из «Динамо» в фарм отправили.

– Кто с тобой рядом сидит в раздевалке?

– Ковыршин.

– Поддерживает он тебя?

– Конечно, хорошо общаемся с ним.

– За какую команду НХЛ ты бы хотел сыграть? Какая тебе симпатична?

– За любую. Хочется туда попасть, а за какую – неважно. Там все команды более-менее одного уровня.

– Какой город КХЛ тебе понравился больше всего?

– Скорее всего, Москва.

– Сколько пар щитков и ловушек изнашивается за один сезон?

– По-разному, кто-то может и по шесть износить. У нас была одна пара щитков и две пары ловушек. Но изнашиваются сильно, могут и по 4-6 за сезон.

– У кого в «Динамо» самый мощный бросок?

– Андрей Костицын. У Пулккинена тоже был неприятный.

– А у кого самый непредсказуемый?

– У Ковыршина очень непредсказуемый. Вроде и несильный, но ты не знаешь, куда шайба полетит. У Павловича тоже неприятный бросок.

– Есть ли у тебя какая-то связь с защитниками в игре? Какие фразы вратарь обычно говорит защитникам в игре?

– Есть набор фраз, когда ты шайбу останавливаешь за воротами. С легионерами кричишь «up» или «play». Они тоже могут кричать, и ты уже знаешь, что делать. Бывает, когда игрок закрывает тебе обзор, можешь прокричать «не вижу», чтобы он отошёл и дал тебе обзор. Нужно подсказывать, потому что игроки могут что-то не видеть.

– Бывали случаи, когда тебя в играх не спасала экипировка?

– Бывало, да. Чаще всего пробивали ключицу. Прям до синяков. Я не надеваю «ошейник», потому что мне неудобно в нём.

– Вратарь сильно теряет в весе за игру. Сколько ты теряешь?

– У всех одинаково, плюс-минус 2-3 килограмма.

– Кто из вратарей лично тебе больше подсказывает: Энрот или Тэйлор?

– Тэйлор. Он как человек намного более общительный. С Юнасом вообще не общались, он просто не очень общительный. А Дэнни много подсказывает и на тренировке, и после игры. Он очень помогает молодым хоккеистам.

– Ты играешь в более высокой стойке или низкой?

– Когда как, зависит от ситуации. Не бывает, что ты всё время играешь в одной стойке. Если шайба на синей, ты выше стоишь, если возле ворот – ниже.

– Какие у тебя были ощущения, когда ты выходил на первый матч КХЛ?

– У Энрота были проблемы со здоровьем, Саша Осипков получил травму. Мы остались вдвоём с Мишей Карнауховым, а он тогда только-только восстановился и толком не играл. Андрей Анатольевич Мезин сообщил, что оба поедем на выезд и кто-то будет играть. В Риге в гостинице он сказал: «Давай, готовься, завтра будешь играть». Сказал родителям, они старались не накручивались. Но я сам по себе такой, что не очень переживал – если будешь переживать, сделаешь только хуже себе. Когда вышел на лёд, не было какой-то боязни. Был лёгкий мандраж, хотелось сыграть как можно лучше. Как вышел, раз-два словил, потом три забили – а потом уже нормально пошло, играл спокойно.

– Ты очень уравновешенный и спокойный человек. Во время игры ты тоже всегда спокоен?

– Да. Надо стараться. Могут забить тебе три гола, кто-то может рассыпаться, но я стараюсь об этом не думать. Два периода потом на ноль сыграть и выиграть 4:3, как было в последней игре. За пропущенную шайбу во время матча я стараюсь не переживать, только после игры. Если начинаешь об этом думать, мысли в голове другие, можешь где-то ошибиться.

– Тренируешь ли ты отдельно игру клюшкой?

– Да, стараемся этот элемент отрабатывать.

– Какие плюсы и минусы в профессии вратаря?

– Плюсы – это ответственность. На тебе лежит ответственность больше, чем на каком-либо другом игроке. Вратаря никто не подстрахует. Для меня это плюс, хотя для кого-то, возможно, будет минус. Минусы… не знаю, их нет.

– Влияют ли зрители на твою игру? Слышишь ли ты их, когда играешь?

– Да, когда играешь при 10 тысячах, намного приятнее. Особенно, когда трибуны гонят вперёд. Не скажу, что на меня это прям супервлияет, но когда слышишь шум и поддержку, это даёт положительные эмоции.

– Бывало ли так, чтобы от броска у тебя было в голове лёгкое помутнение?

– Помутнение нет, но звон в ушах бывал.

– Ты всегда видишь полёт шайбы?

– Если бросок открытый, когда тебе никто не закрывает, траекторию видно. Но если бросают из-под защитника, ты видишь отрыв и примерно понимаешь: она летит под «блин», стараешься вытянуть руку и закрыть нужную площадь.

– Если бы ты не был хоккеистом, то кем?

– Никогда не думал об этом.

– Миша Карнаухов подписал контракт с новокузнецким «Металлургом». Он поехал туда играть первым номером. В «Динамо» он всегда был бэкапом. Какая твоя позиция: ты бы хотел сидеть в клубе КХЛ на лавке или быть первым в ВХЛ или Экстралиге? Понятно, что хотел бы играть в КХЛ и НХЛ, но если выбирать именно так.

– Очень сложно в КХЛ в 19 лет сыграть 15-20 игр, для вратаря это редкость. Если ты проводишь очень мало игр за сезон и у тебя заканчивается контракт, ты можешь уехать и попробовать себя ещё где-то – стоит уехать.

– Опаздывал ли ты хоть раз на тренировку?

– Ещё по детству опаздывал. Сейчас нет, стараюсь не опаздывать. Штраф за опоздание в «Динамо» зависит от многих факторов. Его тебе тренер скажет, смотря на сколько ты опоздаешь. Если в игровой день, то выйдет много.

– В U20 были три вратаря, которые готовились к чемпионату мира. Зиновенко в итоге в заявку не попал. Повлияло это на ваши взаимоотношения?

– Мы с ним не друзья, особо нигде не пересекались. У меня ничего не повлияло и не изменило, может быть, у него что-то изменилось, не знаю. Это конкуренция, нет смысла обижаться, я думаю.

– Недавно в суде за договорной матч один из хоккеистов во время допроса сказал, что всё шло не по плану, потому что вратарь во втором периоде (ты) всё отбивал. На тебе было много нагрузки, потому что они недорабатывали, чтобы обеспечить нужный исход. Чувствовал ли ты в тот момент, что что-то идёт не так?

– Было такое. Выходишь на лёд и видишь со стороны, что что-то не так. Но в чём дело – я не понимал и даже не думал. Потом стало ясно. Да, в те минуты я понимал, что в меня слишком много летит.

– В итоге, ты снялся с игры. Сам?

– Я потянул пах [улыбается]. Пришлось уйти со льда.

– Ты пошёл на то, чтобы выйти из игры, потому что не хотел, чтобы на тебе было это пятно?

– Я не знал тогда, что происходит. Не хотелось в этом быть как-то замешанным, какое-то участие принимать.

– Какие планы на сезон?

– Этот сезон для меня очень важен. Я общался с агентом. Ставлю планку сыграть хотя бы 15 игр. Понимаю, что шансы будут, и всё зависит от меня. Если сыграю 15 матчей, это будет хороший результат. А дальше посмотрим. Если так получится, это будет хороший шаг вперёд. Главное, воспользоваться шансами.

– Просто сыграть 15 игр?

– Если я 15 игр проиграю, то это плохо. Имею в виду, что нужно не просто сыграть, но и побеждать, помогать команде. Даже если я проведу 15 матчей, в которых проиграю, в актив их себе точно не занесу. Важно сыграть хорошо, а не просто сыграть 15 матчей.

– Какой у тебя рост?

– 197 см.

– Какие у тебя хобби?

– Люблю на приставке поиграть, в кино сходить, с девушкой погулять. Ничего особенного.

– Кто лучший игрок в FIFA?

– Может, даже я.

– Когда ты приедешь в Поставы?

– У родителей там друзья хорошие. Скоро приеду.

– Твои любимые места в Минске?

– Сейчас никуда особо не выйдешь. Поэтому ходим просто гулять к «Олимпик-Парку», там хорошо всё обустроено, можно посидеть. В центре можно красиво погулять.

– Почему у тебя длинные волосы? Связано ли это с тем, что так лучше шлем держится?

– Нет, просто когда был в U17 отрастил длинные волосы, понравилось.

– Нравится ли тебе бокс?

– UFC нравится.

– Как ты учился в школе?

– Относительно неплохо. Закончил со средним баллом 7,5. Но учиться прекратил после пятого класса, потому что начались тренировки, игры, турниры. Было тяжело совмещать. По оценкам учился неплохо, но по знаниям – математику, физику, химию – пропустил мимо. Сейчас учусь в БГПУ, специальность «Менеджмент в туризме».