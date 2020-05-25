Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал серьезно готовиться ко второй волне эпидемии COVID-19, но надеется, что республику «сия беда минет».

«При этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому. А, может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя», — сказал Лукашенко на совещании в Минске в понедельник. Его цитирует госагентство БелТА.

Касаясь текущей эпидситуации, президент заявил о постепенном улучшении. «Если, я часто говорю это последний месяц, и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с божьей помощью с этим заболеванием. Началось это с Витебска. Витебск уже констатирует факт, что они внизу по заболеваемости. Свидетельством тому является, что мы больницы начали зачищать, вымывать — те, которые готовили как резерв для коронавируса», — отметил он.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в Минске. «На плато уже находимся, по заявлениям врачей. Я, правда, не так оптимистичен в силу своего суеверия», — сказал Лукашенко. По его информации, в Минске планируют уже в ближайшее время возвращать к обычной работе ряд лечебных учреждений, в том числе онкологического и гинекологического профиля, больницу скорой медпомощи. «В принципе, мы чувствуем, что нам уже не понадобятся эти больницы в Минске (под лечение больных с коронавирусом — ИФ)», — считает президент.

Лукашенко также отметил стабилизацию заболеваемости и даже некоторое снижение в Минской области. Неплохая обстановка и в Могилевской области. «Если так, то у нас останутся только две области — Брестская и Гомельская, — которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут, на неделю где-то», — заметил Лукашенко.

«Коек предостаточно. Тяжелых меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та», — добавил он.

По состоянию на 24 мая в Беларуси зарегистрировано 36 тысяч 198 человек с положительным тестом на COVID-19 (прирост за последние сутки составил 954 человека). Скончались с начала вспышки заболевания 199 человек.