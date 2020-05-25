Ирландский школьный учитель и пчеловод Руари О Лохан (Ruairi O Leocháin) построил пчелиный улей из конструктора LEGO.

Как сообщает Westmeath Independent, мужчина назвал конструкцию «коронавирусной», потому что нашел на нее время только в период карантина.

Лего-улей Лохана стал популярным в сети после того, как мужчина выложил видео со своей работой в фейсбук-сообщество пчеловодов.

Тогда же Лохану начали писать люди из разных стран c с просьбой выслать чертежи. Их у мужчины не оказалось: он собирал детали, ориентируясь на другой рядом стоящий улей.

Как сказал Лохан местным корреспондентам, пчелам домик, кажется, понравился: сначала немного стеснялись залетать в него, но потом привыкли. Говорит, скоро они облепят конструкцию прополисом, и тогда дело пойдет как по маслу.