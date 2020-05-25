В Черногории уже 20 дней не регистрировали новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, вылечились все ранее инфицированные.

По сообщению Института общественного здоровья, последние 20 дней в стране не было новых больных. В то же время первый случай заражения зарегистрировали 17 марта.

Всего же в Черногории зарегистрировали 324 случая инфицирования, из которых 9 — летальных.

Остальные 315 человек успешно побороли болезнь.

В то же время конец эпидемии в стране объявят, если новых больных не будет до 2 июня. То есть пройдет 28 дней с момента появления последнего больного.

Население страны составляет около 600 тысяч человек.