Он организован в соответствии с законодательством, отмечает потенциальный кандидат в президенты.

«Я уверена, что как президент буду работать лучше всех из нынешних претендентов на этот ответственный пост. Но за мной не стоит «Газпром», у меня нет денег Москвы и финансовых ресурсов диктатуры. Я могу рассчитывать только на собственные силы и помощь моих сторонников. Чтобы сделать эффективную избирательную кампанию, мне нужна ваша поддержка. Поэтому я объявляю о сборе денежных средств на предвыборную кампанию!», – заявляет она на своей страничке в Фэйсбук в интернете.