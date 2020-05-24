Виктор Бабарико: необходимо вернуть возможность избирать президента только на 2 срока

Об этом заявил потенциальный кандидат в президенты, отвечая в прямом эфире в интернете на вопросы членов своей инициативной группы и других пользователей социальной сети.

Говоря о своей предвыборной программе он отметил, что она будет базироваться в том числе на необходимости построить в Беларуси систему с реальным разделением властей: законодательная, исполнительная, судебная. По словам Бабарико, нужно сформировать правительство, которому не надо говорить, что делать, а обеспечить находящимся в нем людям возможность реализовать свою инициативу.