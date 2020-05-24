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Продолжается 30-й чемпионат Республики Беларусь среди команд высшей лиги. Сыграно большинство матчей 10-го тура.

«Динамо-Брест» — БАТЭ (Борисов) 1:3

Голы: 0:1 — Драгун, 31; 1:1 — Милевский, 40; 1:2 — Нехайчик, 73; 1:3 — Милич, 80.

«Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) 3:1  

Голы: 0:1 — Юсов, 10; 1:1 — Рассадкин, 43; 2:1 — Жуковский (п), 70; 3:1 — Марушич, 90.

«Славия-Мозырь» — «Городея» 1:1

Голы: 0:1 — Яскович,  30; 1:1 — Чухлей (п), 61.

«Шахтер» (Солигорск) — «Белшина» (Бобруйск) 4:0

Голы: 1:0 — Бегунов, 21; 2:0 — Подстрелов, 78; 3:0 — Подстрелов, 81; 4:0 — Бодул, 88.

«Слуцк» — «Рух» (Брест) 1:1 

Голы: 1:0 — Семенов, 81; 1:1 — Васильев (п), 88.

«Ислочь» (Минский район) — РЦОР-БГУ 1:2

Голы: 0:1 — Яхшибоев (п), 13; 1:1 — Стефен (п), 27; 1:2 — Юдчиц, 90+2.

«Витебск» — «Динамо-Минск» 1:1

Голы: 0:1 — Бахар, 5; 1:1 — Николаеску, 19.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

"Шахтер" разгромил "Белшину"

1 "Шахтер" разгромил "Белшину" БАТЭ 10 7 1 2 22-10 22
2 "Шахтер" разгромил "Белшину" РЦОР БГУ 10 7 0 3 14-10 21
3 "Шахтер" разгромил "Белшину" Торпедо-БелАЗ 10 5 3 2 13-8 18
4 "Шахтер" разгромил "Белшину" Шахтер 10 5 3 2 15-3 18
5 "Шахтер" разгромил "Белшину" Слуцк 10 5 2 3 16-15 17
6 "Шахтер" разгромил "Белшину" Ислочь 10 5 0 5 12-15 15
7 "Шахтер" разгромил "Белшину" Рух 10 3 5 2 8-6 14
8 "Шахтер" разгромил "Белшину" Витебск 10 3 4 3 8-10 13
9 "Шахтер" разгромил "Белшину" Динамо-Брест 10 4 1 5 13-13 13
10 "Шахтер" разгромил "Белшину" Динамо-Минск 10 4 1 5 13-11 13
11 "Шахтер" разгромил "Белшину" Городея 10 3 3 4 7-11 12
12 "Шахтер" разгромил "Белшину" Славия-Мозырь 10 3 3 4 11-15 12
13 "Шахтер" разгромил "Белшину" Неман 9 3 2 4 12-12 11
14 "Шахтер" разгромил "Белшину" Минск 8 3 1 4 12-16 10
15 "Шахтер" разгромил "Белшину" Смолевичи 9 0 4 5 6-14 4
16 "Шахтер" разгромил "Белшину" Белшина 10 0 3 7 7-20 3

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