"Шахтер" разгромил "Белшину"

Продолжается 30-й чемпионат Республики Беларусь среди команд высшей лиги. Сыграно большинство матчей 10-го тура.
«Динамо-Брест» — БАТЭ (Борисов) 1:3
Голы: 0:1 — Драгун, 31; 1:1 — Милевский, 40; 1:2 — Нехайчик, 73; 1:3 — Милич, 80.
«Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) 3:1
Голы: 0:1 — Юсов, 10; 1:1 — Рассадкин, 43; 2:1 — Жуковский (п), 70; 3:1 — Марушич, 90.
«Славия-Мозырь» — «Городея» 1:1
Голы: 0:1 — Яскович, 30; 1:1 — Чухлей (п), 61.
«Шахтер» (Солигорск) — «Белшина» (Бобруйск) 4:0
Голы: 1:0 — Бегунов, 21; 2:0 — Подстрелов, 78; 3:0 — Подстрелов, 81; 4:0 — Бодул, 88.
Голы: 1:0 — Семенов, 81; 1:1 — Васильев (п), 88.
«Ислочь» (Минский район) — РЦОР-БГУ 1:2
Голы: 0:1 — Яхшибоев (п), 13; 1:1 — Стефен (п), 27; 1:2 — Юдчиц, 90+2.
«Витебск» — «Динамо-Минск» 1:1
Голы: 0:1 — Бахар, 5; 1:1 — Николаеску, 19.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|1
|БАТЭ
|10
|7
|1
|2
|22-10
|22
|2
|РЦОР БГУ
|10
|7
|0
|3
|14-10
|21
|3
|Торпедо-БелАЗ
|10
|5
|3
|2
|13-8
|18
|4
|Шахтер
|10
|5
|3
|2
|15-3
|18
|5
|Слуцк
|10
|5
|2
|3
|16-15
|17
|6
|Ислочь
|10
|5
|0
|5
|12-15
|15
|7
|Рух
|10
|3
|5
|2
|8-6
|14
|8
|Витебск
|10
|3
|4
|3
|8-10
|13
|9
|Динамо-Брест
|10
|4
|1
|5
|13-13
|13
|10
|Динамо-Минск
|10
|4
|1
|5
|13-11
|13
|11
|Городея
|10
|3
|3
|4
|7-11
|12
|12
|Славия-Мозырь
|10
|3
|3
|4
|11-15
|12
|13
|Неман
|9
|3
|2
|4
|12-12
|11
|14
|Минск
|8
|3
|1
|4
|12-16
|10
|15
|Смолевичи
|9
|0
|4
|5
|6-14
|4
|16
|Белшина
|10
|0
|3
|7
|7-20
|3