В Оршанском райисполкоме прошли общественные обсуждения по архитектурно-планировочной концепции объекта «Здание Мемориального музея Героя Советского Союза К. С. Заслонова».

Его планируют построить на прежнем месте, по улице Молокова. Об этом рассказал «Аршанскай газеце» директор государственного унитарного проектного предприятия «Проектно-строительный центр» Валентин Ткачёв.

Здание будет двухэтажным, отделано керамогранитом, а входная группа – колоннадой. Вторая ее часть – колоннами разной высоты. Причем каждая 4-я колона имеет усеченный вид, как символ того, что каждый четвертый житель Беларуси погиб в годы Великой Отечественной войны. По задумке автора проекта, а это молодой архитектор-оршанец Евгений Ткачёв, выставочные залы, по прохождению экспозиции из одного в другой, намеренно будут уменьшены. В одном из залов планируется разместить экспозицию, посвященную узникам концлагерей. На первом этаже музея будут кабинеты персонала, фондохранилище, гардероб, санузлы, второй займут экспозиции.

Летом 2016 года ураган повредил старое здание музея, и его пришлось снести. На тот момент деревянной постройке было более сотни лет. Временно экспозиция находится на выставочной площадке Оршанского музея истории и культуры.