День рождения Большого театра Беларуси отметим онлайн

25 мая с 15 часов на сайте театра и на его страницах в социальных сетях будет доступен специально подготовленный по такому случаю видеоролик.

Зрители смогут увидеть репетиции балетного и хорового коллективов, примерку костюмов к балету «Пер Гюнт». Художественный руководитель Валентин Елизарьев, главный балетмейстер Юрий Троян, главный хормейстер Нина Ломанович, заведующая труппой оперы Нина Козлова, заведующая труппой балета Татьяна Шеметовец, дирижеры Вячеслав Чернухо-Волич и Иван Костяхин, ведущие солисты Игорь Артамонов, Константин Кузнецов, Оксана Волкова и другие расскажут о том, какую роль в их жизни играет родной театр.

Подарком для зрителей станет концерт, в котором признанные мастера театра и молодые солисты исполнят свои любимые номера разных музыкальных жанров. Его трансляция начнется в 19.00.

Понятно, что такой формат был выбран исключительно из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. С 2015 года в свой день рождения театр организовывал дни открытых дверей. Ежегодно 25 мая главную академическую сцену страны посещали несколько тысяч гостей, которые могли поприсутствовать на репетиции, увидеть работу различных цехов, примерить костюмы из спектаклей, встретиться с любимыми артистами.

По информации из театра, несмотря на то, что спектаклей не будет до сентября, в мастерских и репетиционных залах с соблюдением всех мер безопасности идет каждодневная работа. Одновременно готовятся к выпуску два новых спектакля.

Режиссерский дебют известной певицы Оксаны Волковой – оперу «Виллисы. Фатум» Дж.Пуччини – помогают ей подготовить дирижер Иван Костяхин, художник Этель Иошпа.

Балет «Пер Гюнт» на музыку Э.Грига ставит хореограф Сергей Микель. Дирижер – Александр Анисимов, художник – Любовь Сидельникова.