Сезон ураганов в Атлантическом океане в этом году будет более интенсивным, чем обычно. Ожидается, что этим летом на регион обрушится от шести до десяти мощных ураганов вплоть до категории 5. Об этом сообщают из Всемирной метеорологической организации (ВМО) со ссылкой на Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы. Вероятность такого сценария составляет 60 процентов.

Метеорологи предсказывают, что за период с 1 июня по 1 ноября в Атлантике произойдет от 13 до 19 сильных штормов. Причем 6–10 из них с ветром со скоростью в 119 км в час и выше подпадут под категорию ураганов. Некоторые будут сопровождаться еще более мощными ветрами – порядка 178 км в час – и могут достигнуть 3, 4 и 5 баллов.

Средняя норма для этого региона в период сезона ураганов – 12 штормов, 6 из которых становятся ураганами, а 3 достигают наивысших категорий.

В числе причин такой необычной интенсивности – несколько климатических факторов, в том числе повышенная температура поверхности воды в Атлантическом океане и Карибском море и ряд абнормальных явлений в Атлантике. Например, в этом году не ожидается Эль-Ниньо – явления, которое подавляет активность ураганов.

Сегодня, когда мир охватила пандемия COVID-19, когда системы здравоохранения едва справляются с нагрузкой, а физический контакт между людьми должен быть ограничен, защитить себя от ураганов – еще сложнее. В такой ситуации особенно важно заранее подготовиться и скоординировать ответные меры, а для этого как никогда раньше нужны точные прогнозы.

Нил Джейкобс из Национального управления по исследованию океанов и атмосферы пообещал, что «благодаря новейшим технологиям, обновленным компьютерным моделям и высокой квалификации сотрудников в управлении будут своевременно предоставлять точные прогнозы, столь необходимые для того, чтобы спасти жизнь людей».

Еще одним трагическим аргументом в пользу своевременного предупреждения о надвигающихся катаклизмах стал циклон «Амфан», который обрушился 20 мая на Бангладеш и Западную Бенгалию.