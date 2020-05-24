24 мая — День славянской письменности и культуры

Его отмечают в странах, в которых используется кириллический алфавит.

В Беларуси он празднуется с 1986 года. В теперь уже далеком 1990 году Минск был столицей торжеств по такому случаю. В широкомасштабном празднестве тогда приняли участие делегации не только из республик Советского Союза, но и из стран Европы — Болгарии, Польши, Чехословакии, бывшей Югославии. Были гости из США.

В этот день православная церковь чтит память равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей и проповедников христианства. Святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский язык богослужебные книги.

Накануне дня памяти этих святых митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска.