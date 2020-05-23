Госавтоинспекция информирует, что с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, а также в связи с окончанием учебного года в период с 25 мая по 5 июня 2020 года будет проводиться акция «Внимание – дети!».

Водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар на транспортных средствах. За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа до 2 базовых величин.

За 4 месяца 2020 года только в Минске с участием детей до 18 лет зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых 18 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.