Центры безопасности МЧС работают в режиме онлайн

Центры безопасности МЧС в разных уголках страны ввели дополнительную форму работы – онлайн. Спасатели записывают лекции, ведут прямые трансляции, отвечают на вопросы зрителей. Теперь знания о безопасности могут получить не только те, кто придет в центр, но и аудитория, которая осталась дома.

Так, в Могилевском центре безопасности видео уроки дополнили интересными скетч-картинками, которые точно оценят подписчики. Посмотрите, как здесь рассказывают о безопасности на кухне. Видеоуроки можно найти на канале Могилевского областного управления МЧС и в официальном сообществе «ВКонтакте».

В Витебской области центры безопасности тоже перешли в режим онлайн. Первая экскурсия по обучающим площадкам для подписчиков сообщества «ВКонтакте» прошла на этой неделе. В общении с подписчиками пропагандисты рассказывают о республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» и знакомят посетителей центра с обучающей программой, включающей возможность получить базовые знания по основам безопасности жизнедеятельности, а также побывать на площадке «Правила вызова экстренных служб».

Сделать изучение безопасности не только полезным, но и увлекательным делом с использованием современных коммуникационных технологий постарались и в Лиде. Менее чем за 3 года работы Центр безопасности в этом городе посетили более 46 тысяч юных жителей Принеманья, а также несколько тысяч гостей. Сейчас границы важных знаний стали еще шире, ведь спасатели перешли в новый формат обучающих стримов. Обзорная онлайн-экскурсия по локациям в центре безопасности позволила присоединиться к онлайн-трансляции не только жителям Гродненщины, но и всей республики.

Два раза в неделю работники МЧС проводят обучающие трансляции на тему «Оказание первой помощи младенцу», «Сердечно-легочная реанимация» и «Непроходимость дыхательных путей». К обучению вскоре присоединятся представители Красного Креста и БДПО. Узнать о дате и времени проведения очередного познавательного стрима из Центра безопасности каждый желающий может на странице сообщества «МЧС Гродно» в социальной сети «ВКонтакте», а также на интернет-сайте Гродненского областного управления МЧС. Такие экскурсии полезны не только школьникам и родителям, а также педагогам, ведущим факультатив ОБЖ.

В рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» работники Гомельского областного управления МЧС проводят интерактивные беседы, занятия и экскурсии в центре безопасности с помощью интернет-мессенджеров.

Пропагандисты Минской области также организовали видео лекции из центра безопасности в Борисове. Среди актуальных тем – как правильно вызывать спасателей, что делать, если начался пожар и даже демонстрация того, как правильно использовать мобильное приложение «Помощь рядом».

Работники Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям также проводят экскурсии по локациям Центра Безопасности.

Региональные центры безопасности созданы во всех областях республики. Они решают одну из важнейших задач в обществе – формирование культуры безопасности как у детей, так и взрослых. Аппаратно-программные комплексы, тренажеры с использованием технологии дополненной реальности, технологии захвата движения, виртуальной реальности, использованные в центрах безопасности позволяют моделировать обстановку, максимально приближенную к реальной. Обо всех центрах безопасности можно узнать на сайте МЧС.