Почему в ООН отмечают Международный день чая?

Наливая себе чашку чая, многие ли из нас задумываются, как он попал к нам на стол? Кто его выращивал и как? Чем отличаются существующие сегодня 1500 сортов этого напитка, который столетиями и тысячелетиями пьют миллионы людей по всему миру: от Индии до Англии, от Афганистана до Алжира. Вместе с коллегами из Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) мы рассказываем о крупнейших производителях чая.

5,8 млн тонн – столько чая потребляют за год жители планеты. Пристрастие к чаю обеспечивает работой и средствами к существованию миллионы мелких производителей в самых разных странах. Но, как и многим другим областям, чаеводству угрожают последствия изменения климата. Для того, чтобы привлечь внимание к важной роли чая для жителей сельских районов и необходимости защитить отрасль от климатических изменений, в ООН объявили 21 мая Международным днем чая.

Китай

Согласно китайской легенде, чай был открыт в 2727 году до н.э., причем случайно, когда император Шэнь-нун кипятил воду в тени чайного дерева и один листок упал к нему в котелок. Императору страшно понравился новый напиток, и с этого момента чай начал завоевывать популярность в китайской культуре.

Китай остается крупнейшим производителем чая во всем мире, В 2018 году на него пришлось 43,2 процента общемирового объема производства – это 2,6 млн тонн. В том же году эта вторая по величине страна-экспортер поставила на международные рынки 360,7 тысячи тонн. Но и сам Китай является крупнейшем потребителем чая – на долю страны приходится почти 40 процентов общемирового потребления. Чай в Китае – неотъемлемая часть многих важных традиций, включая брачные церемонии. Приносят свои извинения китайцы тоже за чаем.

В провинции Юньнань традиционная чайная агросистема пуэр является крупнейшей в мире областью плантаций чайных лесов, созданных предками нынешних деревенских жителей несколько тысяч лет назад. Современные чаеводы до сих пор используют традиционные методы.

А в районе Фучжоу – уникальная система жасминовой и чайной культуры, дело в том, что обычно жасминовые и чайные деревья растут в разной природной среде, но благодаря особому микроклимату в районе Фучжоу вертикальные ландшафты пригодны для обоих видов деревьев. Это значит, что чай ароматизируется жасмином естественным образом, и этот метод, развивавшийся здесь свыше 1 000 лет, сохраняется до сих пор.

Индия

За Китаем по производству и потреблению чая следует Индия. При том, что значительная часть продукции идет на внутреннее потребление (20 процентов от общемирового показателя), Индия является четвертым крупнейшим экспортером: в 2018 году она поставила 256,1 тысячи тонн чая. Кроме того, производство чая – второй по величине источник занятости в Индии, он обеспечивает работой свыше 3,5 млн человек.

Самые известные чаеводческие области Индии, включая Даржилинг и Ассам, находятся у подножья Гималаев. Благодаря уникальным природным условиям эти чаи имеют особые характеристики и заслужили высокую репутацию благодаря своему отменному качеству.

Для индийцев, как и для китайцев, чай – огромная часть повседневной жизни. Большинство местных жителей пьют чай со специями, который продается практически на каждом углу. Этот напиток на хинди называется «чай». В числе его ингредиентов – черный чай и пряные специи: корица, кардамон, имбирь и гвоздика. Его обычно кипятят с молоком и пьют со сладостями: с сахаром или медом.

Кения

В отличие от ведущих стран-производителей – Китая и Индии, где чай потребляется в основном внутри страны, Кения значительную долю продукции экспортирует. В 2018 году Кения была крупнейшим экспортером чая в мире, продав на экспорт 80 процентов произведенного в стране чая, производство которого является одной из основных сельскохозяйственных отраслей страны.

Тропический климат и богатая вулканическая почва в чаеводческих областях Кении придают местному чаю особенный, яркий цвет и ароматный вкус. Хотя Кения производит главным образом черный чай, там также выращивают зеленый, желтый и особенно ценный белый чай.

Местные жители любят пить чай с молоком и сахаром или «струнгги», то есть черный. Еще одна популярная разновидность – это «тангавизи», в котором вместе с чайными листьями заварен имбирь. К сожалению, как и многие другие отрасли сельского хозяйства, производство чая в Кении подвержено последствиям изменения климата. Повышение температуры, непредсказуемость осадков и участившиеся экстремальные погодные явления, такие как засуха и заморозки, создают серьезные проблемы.

Так что помните – с каждой выпитой чашкой чая вы поддерживаете людей, трудящихся на чайных плантациях в какой-то из 25 стран мира.