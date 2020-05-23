Нападающий и экс-капитан сборной Беларуси, ныне работающий в тренерском штабе минского «Динамо» Михаил Грабовский, признан лучшим игроком в истории НХЛ из тех, кто когда-либо выступал под 84-м номером. Хоккеистов выбирали авторы официального портала лиги NHL.com.

Михаил Грабовский попал в отличную компанию 80-х номеров: Кейн, Кросби, Кучеров, Госса…

В НХЛ Грабовский играл за «Монреаль», «Вашингтон», «Торонто» и «Айлендерс». Последним клубом в карьере Михаила был «Вегас», за который он не провел ни одного матча из-за травмы.

В регулярных чемпионатах Михаил провел 534 матча и набрал 296 (125+171) очков. В десяти матчах плей-офф Кубка Стэнли хоккеист набрал 2 (0+2) очка.