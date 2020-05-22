Стало известно, что в пятницу, 22 мая 2020 года, Брестский областной суд приговорил жительницу Ивацевичского района к 10 годам колонии.

Как сообщалось ранее, тело младенца было обнаружено в ноябре 2005 года на мусорной свалке.

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что ребенок родился живым, но его убили. Личность матери малыша тогда установить не получилось, но прошлой осенью стало известно, что его родила 37-летняя жительница Ивацевичского района. Как

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что ребенок родился живым, но его убили. Личность матери малыша тогда установить не получилось, но прошлой осенью стало известно, что его родила 37-летняя жительница Ивацевичского района.

Как выяснилось, женщина перекрыла сыну дыхательные пути, что и стало причиной смерти. После этого мать положила тело ребенка в пакет и выбросила в мусорный контейнер.

Суд приговорил женщину к 10 годам. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.