Лидер Северной Кореи Ким Чем Ын не появляется на публике уже три недели, передает агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление правительства Южной Кореи.

«Власти пристально следят [за этой историей]», – сказал представитель Министерства объединения Республики Корея.

По его словам, в январе Ким Чен Ын не участвовал в публичных мероприятиях в течение 21 дня, что привлекло внимание соседних стран, включая Южную Корею, где начали следить за этой ситуацией.

Длительное отсутствие Ким Чен Ына на публике породило множество версий по поводу его исчезновения, одна из основных – проблемы со здоровьем.

После этого северокорейский лидер исчез в апреле, он не участвовал в официальных церемониях в течение десяти дней и пропустил важное торжественное мероприятие по случаю дня рождения основателя КНДР и своего деда Ким Ир Сена 15 апреля. Тогда в прессе вновь появилась информация об ухудшении здоровья Ким Чен Ына на фоне перенесенной на сердце операции.

Позже сообщалось, что 1 мая он появился на публике, приняв участие в открытии завода по производству удобрений. С того момента Ким Чен Ын больше не участвовал в официальных мероприятиях.