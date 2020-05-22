Всемирный банк утвердил выделение Беларуси пакета финансовой поддержки в размере 90 млн евро для принятия своевременных и эффективных мер реагирования на пандемию COVID-19 путем укрепления национальной системы здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба представительства ВБ в Беларуси.

«Этот проект поможет спасти жизни белорусов за счет обеспечения системы здравоохранения необходимым оборудованием», — заявил глава представительства ВБ в Беларуси Александр Кремер.

При этом он подчеркнул, что «проект принесет максимальные результаты в сочетании с мерами социального дистанцирования, включая перенос массовых мероприятий, сокращение физического присутствия на рабочем месте и в учебных заведениях, а также ограничение необязательных перемещений людей». «Все эти меры помогут снизить смертность и смягчить экономические последствия в долгосрочной перспективе. Чем раньше мы их реализуем, тем лучше будут результаты в спасении человеческих жизней и сохранении средств к существованию», — добавил Кремер.

Отмечается, что средства ВБ помогут удовлетворить неотложные потребности системы здравоохранения в медицинском оборудовании, изделиях медицинского назначения и обучении персонала для ведения случаев инфекции COVID-19 тяжелой степени, в том числе посредством обеспечения современными аппаратами ИВЛ, обезболивающими средствами и антибиотиками, а также средствами индивидуальной защиты для работников организаций здравоохранения.

Кроме того, в рамках проекта будут профинансированы мероприятия по повышению информированности граждан в поддержку соблюдения мер социального дистанцирования и передовых методов поддержания гигиены, позволяющих предотвратить распространение инфекций среди населения.

Также средства будут направлены на укрепление потенциала национальных лабораторий системы общественного здравоохранения и служб эпидемиологического контроля для раннего выявления, подтверждения и регистрации выявленных случаев заболевания.

Помимо этого, будут закуплены современные автомобили скорой медпомощи с необходимым оборудованием.

Ранее сообщалось, что в начале апреля Беларусь также обратилась в МВФ с просьбой о предоставлении $900 млн в рамках инструмента быстрого финансирования на борьбу с последствиями распространения коронавируса. Пока положительного решения МВФ не принял.

В Беларуси на 22 мая насчитывается почти 34,303 тыс. выявленных случаев коронавируса, последние две недели прирост составляет около 950 человек в сутки. Минздрав ожидает, что темпы заболеваемости начнут снижаться в начале июня.