Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян заявил о продолжении эпидемии коронавируса в стране, несмотря на достигнутый успех по локализации вспышки в Ухане.

По его словам, в ближайшее время придется «удвоить усилия» по минимизации потерь и выполнить задачи по социально-экономическому развитию.

«В настоящее время эпидемия еще не закончилась, а задачи, стоящие перед нами в деле содействия развитию, огромны», — заявил премьер на сессии правительства.

Глава Госсовета признал, что Китай столкнулся с самым большим вызовом в области здравоохранения с момента своего основания.

При этом у Китая есть все возможности, чтобы преодолеть беспрецедентные в своей истории вызовы, многие из которых — еще впереди.

«В настоящее время и в обозримом будущем Китай будет сталкиваться с вызовами, с которыми не сталкивался никогда ранее», — подчеркнул он.

Кэцян выразил уверенность, что пандемия не помешает Китаю активно развивать торгово-экономическое сотрудничество с другими странами.

Кроме того, Пекин готов укреплять международное сотрудничество в борьбе с COVID-19 и способствовать стабилизации пострадавшей от пандемии мировой экономики.