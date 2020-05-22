Коллегия по уголовным делам Беларуси оставила в силе смертный приговор Илье и Станиславу Костевым, которые признаны виновными в убийстве учительницы из Черикова, передает Sputnik в пятницу.

Сегодня в Верховном суде была в апелляционном порядке рассмотрена жалоба на приговор Могилевского областного суда, который приговорил обвиняемых к исключительной мере наказания — расстрелу за убийство женщины, совершенное с особой жестокостью.

Сегодня Верховный суд оставил смертный приговор двум обвиняемым, а жалобы адвокатов и самих обвиняемых — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу с момента его провозглашения. У обвиняемых есть право обратиться к президенту с прошением о помиловании.

Учительницу из Черикова нашли убитой с особой жестокостью на пепелище подожженного дома. По подозрению в убийстве были задержаны два родных брата 19 и 20 лет Илья и Станислав Костевы. Как было установлено, они нанесли женщине около 150 ножевых ранений.

Илья и Станислав за убийство с особой жестокостью учительницы из Черикова были приговорены к расстрелу 10 января 2020 года. Они не согласились с приговором и подали жалобу.